Так, якби російські загарбники могли здійснити потужні наступальні дії, то давно вже зробили б це. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
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Які провокації може готувати Росія до 24 лютого
Наразі ж окупанти роблять усе, на що здатні. На думку військового експерта, не варто думати, що країна-агресорка ще не все застосувала та має якісь ресурси.
"Росіяни намагаються зробити усе можливе, але поки в них не виходить", – зазначив Гетьман.
Отже, загарбникам нічого не лишається як вдатися до провокацій на річницю вторгнення 24 лютого, адже це цілком у їхньому стилі. Росія не може досягнути переваги на полі бою, тому переходить на далекобійну зброю – ракети.
Росіяни можуть атакувати прикордонні регіони ракетами С-300 та С-400, які не є високоточними і далекобійними, але їх залишилося дуже багато,
– припустив військовий експерт.
Окрім того, на його думку, країна-агресорка може готувати провокації у Придністров'ї, а також на кордоні з Польщею чи Литвою.
Гетьман припустив, де Росія може готувати провокації до річниці вторгнення: дивіться відео
Що готує Путін до 24 лютого: останні новини
- Наближається річниця з початку повномасштабного російського вторгнення. Кремлівський диктатор Владімір Путін планує 21 лютого виступити з промовою, хоч вірити їй не збираються навіть росіяни.
- Що говоритиме диктатор на цих зборах – невідомо. Ймовірно, знову говоритиме про "червоні лінії" та "ядерний попіл". Успіхів у війні в окупантів немає, а про "перемоги" звітувати необхідно. Тож наразі дуже посилився тиск на Донбасі.
- Російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський висловив думку, що російський диктатор міг нав'язати ідею "великого наступу" російським загарбникам, щоб мати про що звітувати під час виступу на федеральних зборах 21 лютого.
- Російський диктатор Владімір Путін дуже вірить в сакральність дат і хоче досягти бодай якихось результатів у війні проти України до цього часу. Політолог із Німеччини Ігор Ейдман зауважив, що переконання у необхідності щось захопити до певного свята – відбиток радянської парадигми у світогляді росіян.