Так, якби російські загарбники могли здійснити потужні наступальні дії, то давно вже зробили б це. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Які провокації може готувати Росія до 24 лютого

Наразі ж окупанти роблять усе, на що здатні. На думку військового експерта, не варто думати, що країна-агресорка ще не все застосувала та має якісь ресурси.

"Росіяни намагаються зробити усе можливе, але поки в них не виходить", – зазначив Гетьман.

Отже, загарбникам нічого не лишається як вдатися до провокацій на річницю вторгнення 24 лютого, адже це цілком у їхньому стилі. Росія не може досягнути переваги на полі бою, тому переходить на далекобійну зброю – ракети.

Росіяни можуть атакувати прикордонні регіони ракетами С-300 та С-400, які не є високоточними і далекобійними, але їх залишилося дуже багато,

– припустив військовий експерт.

Окрім того, на його думку, країна-агресорка може готувати провокації у Придністров'ї, а також на кордоні з Польщею чи Литвою.

Гетьман припустив, де Росія може готувати провокації до річниці вторгнення: дивіться відео

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