Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, переконання, що потрібно неодмінно щось захопити до певного свята – відбиток радянської парадигми у світогляді росіян.

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Значення святкових дат для Росії в контексті війни

Ігор Ейдман зауважив, сам президент Росії Владімір Путін не знає, яку генеральну ціль мають його дії у війні проти українського народу. Натомість тактична ціль цілком зрозуміла.

На думку політолога, усі люди, які народилися в часи СРСР, прекрасно пам’ятають те, яке значення в Радянському Союзі надавалося різним пам’ятним датам і святам.

Завжди було дуже важливо відрапортувати до дати, здати об’єкт будівельний до дати, досягти певних успіхів до дати. До 7 жовтня, 1 чи 9 травня потрібно прозвітувати,

– наголосив він.

За його словами, така радянська показуха сидить і в диктаторі.

"Треба сказати, що ця показуха негативно впливала на ті справи, які були присвячені датам", – зосередив увагу він.

Причиною цьому був поспіх і не дуже якісний результат.

Я сподіваюся, якщо Путін і зараз піде за радянською традицією та спробує на 24 лютого щось таке зробити, то це буде авантюра і ні до чого хорошого для російського війська вона не приведе,

– прокоментував Ейдман.

Проте, щось все одно варто очікувати.

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На що наважиться Путін до річниці ведення війни

Політолог розказав, що залишилося доволі мало часу до 24 лютого. За три тижні Росія навряд чи зможе підготувати широкомасштабне вторгнення. Однак, це не значить, що Путін відмовиться від давньої радянської традиції.

Звісно, йому потрібно буде щось таке взяти і відзвітуватися,

– наголосив він.

Може мовитися про успіхи на фронті на Донбасі. Ейдман зауважив, що вже понад місяць йдуть важкі бої в Донецькій області за Бахмут, до цього за Соледар. Імовірно, що саме цей напрямок росіяни й виберуть пріоритетним.

"Я думаю, що активізується загроза, наприклад, взяти Бахмут чи якісь інші невеликі українські міста. Мені здається, це більш реально до 24 лютого, ніж якесь широкомасштабне вторгнення", – додав він.

Політолог прокоментував, що це не відкидає вірогідності, що Росія все ж наважиться знову наступати на Україну.

Якої дати ще слід остерігатися українцям

Ейдман наголосив, що крім 24 лютого, скоро буде інша ще більш сакральна для російської релігії побєдобєсіє – це 9 травня.

"До 9 травня їм точно потрібні якісь успіхи, тому що 9 травня – це такий головне релігійне свято в Росії в язичницькій релігії війни, перемоги, культу пращурів", – пояснив політолог.

На його думку, саме до цього дня Росія захоче прозвітувати про успіхи на фронті.

"Путін буде намагатися до 9 травня активізувати воєнні дії і, можливо, вдасться до ширшого наступу", – прокоментував Ейдман.

Втім, на скільки наступ буде масштабним поки сказати важко. Проте чергові авантюри від ворога все ж можуть бути.

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