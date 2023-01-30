Тож наразі ніхто не може назвати терміни, коли закінчиться повномасштабна війна Росії проти України. Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Росія готується до наступу

Він підкреслив, що якомога скоріше завершити загарбницьку війну може Путін, який саме її і розв'язав. Однак наразі в Альянсі не бачать прагнення до миру у Росії. Навпаки, країна-агресорка лише нарощує сили для подальшої війни та нового вторгнення.

Про це, зокрема, свідчать:

мобілізація понад 200 тисяч осіб, потенційно навіть більше,

купівля озброєння та боєприпасів, зокрема, в Ірану та КНДР,

нарощування власного виробництва.

І найбільше, ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, тобто контролювати сусіда, контролювати Україну,

– підкреслив Столтенберг.

Військова допомога Україні надважлива

Тож через такі дії країни-окупантки світ повинен бути готовим і до довготривалих переговорів, і до військової підтримки України. Перш за все тому, що перемога Росії у війні буде мати трагічні наслідки не лише для нашої держави, а й для усього цивілізованого демократичного світу.

Усе тому, що вона дасть сигнал авторитарним лідерам, що можна не зважати на міжнародний порядок, а брати бажане силою. А відтак це зробить світ небезпечнішим. "Тому так важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", – наголосив Генеральний секретар НАТО.

Також він додав, що переважно війни завершуються за столом переговорів. Однак "те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою та повністю залежить від неї". І саме тому світові необхідно підтримувати Україну й військово.

Військова підтримка сьогодні дає можливість досягти мирної угоди завтра. Але доки президент Путін вірить, що може перемагати на полі бою, він не сяде й добросовісно не братиме участь. Тож парадокс полягає в тому, що фактично військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів,

– сказав Столтенберг.

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