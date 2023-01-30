Тож наразі ніхто не може назвати терміни, коли закінчиться повномасштабна війна Росії проти України. Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
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Росія готується до наступу
Він підкреслив, що якомога скоріше завершити загарбницьку війну може Путін, який саме її і розв'язав. Однак наразі в Альянсі не бачать прагнення до миру у Росії. Навпаки, країна-агресорка лише нарощує сили для подальшої війни та нового вторгнення.
Про це, зокрема, свідчать:
- мобілізація понад 200 тисяч осіб, потенційно навіть більше,
- купівля озброєння та боєприпасів, зокрема, в Ірану та КНДР,
- нарощування власного виробництва.
І найбільше, ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, тобто контролювати сусіда, контролювати Україну,
– підкреслив Столтенберг.
Військова допомога Україні надважлива
Тож через такі дії країни-окупантки світ повинен бути готовим і до довготривалих переговорів, і до військової підтримки України. Перш за все тому, що перемога Росії у війні буде мати трагічні наслідки не лише для нашої держави, а й для усього цивілізованого демократичного світу.
Усе тому, що вона дасть сигнал авторитарним лідерам, що можна не зважати на міжнародний порядок, а брати бажане силою. А відтак це зробить світ небезпечнішим. "Тому так важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", – наголосив Генеральний секретар НАТО.
Також він додав, що переважно війни завершуються за столом переговорів. Однак "те, що відбувається за цим столом, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою та повністю залежить від неї". І саме тому світові необхідно підтримувати Україну й військово.
Військова підтримка сьогодні дає можливість досягти мирної угоди завтра. Але доки президент Путін вірить, що може перемагати на полі бою, він не сяде й добросовісно не братиме участь. Тож парадокс полягає в тому, що фактично військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів,
– сказав Столтенберг.
Військова допомога Україні: останні новини
- Німеччина дала "зелене світло" для постачання в Україну сучасних танків її виробництва Leopard. Після цього низка країн заявила про можливе таке постачання. Ба більше, у Польщі заявили про створення коаліції країн-донорів сучасного бронетанкового озброєння для України.
- На думку полковника запасу ЗСУ та військового експерта Романа Світана, танки Leopard вже в лютому можуть "піти в бій".
- Також відомо, що Польща, крім 14 танків Leopard, передасть Україні ще 60 своїх танків PT-91 Twardy. Захисники вже використовують цю бронетехніку на полі бою.
- Також свої танки Challenger 2 готується відправити й Велика Британія. Міністр оборони країни Бен Воллес сказав, що ЗСУ нададуть ескадрилью цих танків – 14 одиниць.