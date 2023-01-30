Поэтому никто не может назвать сроки, когда закончится полномасштабная война России против Украины. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Россия готовится к наступлению

Он подчеркнул, что как можно скорее завершить захватническую войну может Путин, который именно ее и развязал. Однако пока в Альянсе не видят стремления к миру в России. Напротив, страна-агрессорка только наращивает силы для последующей войны и нового вторжения.

Об этом, в частности, свидетельствуют:

мобилизация более 200 тысяч человек, потенциально даже больше,

покупка вооружения и боеприпасов, в частности, у Ирана и КНДР,

наращивание собственного производства.

И более того, мы не видели никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, то есть контролировать соседа, контролировать Украину,

– подчеркнул Столтенберг.

Военная помощь Украине сверхважна

Поэтому из-за таких действий страны-оккупантки мир должен быть готов и к длительным переговорам, и к военной поддержке Украины. Прежде всего, потому, что победа России в войне будет иметь трагические последствия не только для нашего государства, но и для всего цивилизованного демократического мира.

Все потому, что она даст сигнал авторитарным лидерам, что можно не считаться с международным порядком, а брать желаемое силой. Следовательно, это сделает мир более опасным. "Поэтому важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", – подчеркнул Генеральный секретарь НАТО.

Также он добавил, что преимущественно войны завершаются за столом переговоров. Однако "происходящее за этим столом неразрывно связано с ситуацией на поле боя и полностью зависит от нее". Именно поэтому миру необходимо поддерживать Украину и военно.

Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра. Но пока президент Путин верит, что может побеждать на поле боя, он не сядет и добросовестно не будет участвовать. Поэтому парадокс заключается в том, что фактически военная поддержка Украины является лучшим способом достижения мирного решения войны путем переговоров,

– сказал Столтенберг.

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