Поэтому никто не может назвать сроки, когда закончится полномасштабная война России против Украины. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Россия готовится к наступлению
Он подчеркнул, что как можно скорее завершить захватническую войну может Путин, который именно ее и развязал. Однако пока в Альянсе не видят стремления к миру в России. Напротив, страна-агрессорка только наращивает силы для последующей войны и нового вторжения.
Об этом, в частности, свидетельствуют:
- мобилизация более 200 тысяч человек, потенциально даже больше,
- покупка вооружения и боеприпасов, в частности, у Ирана и КНДР,
- наращивание собственного производства.
И более того, мы не видели никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, то есть контролировать соседа, контролировать Украину,
– подчеркнул Столтенберг.
Военная помощь Украине сверхважна
Поэтому из-за таких действий страны-оккупантки мир должен быть готов и к длительным переговорам, и к военной поддержке Украины. Прежде всего, потому, что победа России в войне будет иметь трагические последствия не только для нашего государства, но и для всего цивилизованного демократического мира.
Все потому, что она даст сигнал авторитарным лидерам, что можно не считаться с международным порядком, а брать желаемое силой. Следовательно, это сделает мир более опасным. "Поэтому важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", – подчеркнул Генеральный секретарь НАТО.
Также он добавил, что преимущественно войны завершаются за столом переговоров. Однако "происходящее за этим столом неразрывно связано с ситуацией на поле боя и полностью зависит от нее". Именно поэтому миру необходимо поддерживать Украину и военно.
Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра. Но пока президент Путин верит, что может побеждать на поле боя, он не сядет и добросовестно не будет участвовать. Поэтому парадокс заключается в том, что фактически военная поддержка Украины является лучшим способом достижения мирного решения войны путем переговоров,
– сказал Столтенберг.
Военная помощь Украине: последние новости
- Германия дала "зеленый свет" для поставок в Украину современных танков ее производства Leopard. После этого ряд стран заявили о возможной такой поставке. Более того, в Польше заявили о создании коалиции стран-доноров современного бронетанкового вооружения для Украины.
- По мнению полковника запаса ВСУ и военного эксперта Романа Свитана, танки Leopard уже в феврале могут "пойти в бой".
- Также известно, что Польша кроме 14 танков Leopard передаст Украине еще 60 своих танков PT-91 Twardy. Защитники уже используют бронетехнику на поле боя.
- Также свои танки Challenger 2 готовится отправить и Великобритания. Министр обороны страны Бен Уоллес сказал, что ВСУ предоставят эскадрилью этих танков – 14 единиц.