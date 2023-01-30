Владимир Путин также готовится к затяжной войне, чтобы попытаться буквально пересидеть западных лидеров по антироссийской коалиции и договорить о "перемирии" с их преемниками. Реализации этих планов Кремля должно помешать единство западного Альянса вокруг Украины, ведь до этого Западу удалось преодолеть множество противоречий, на которые делал ставку российский диктатор. 24 Канал традиционно собрал самое важное со страниц западных СМИ, которые пишут об Украине.

Интересно У Кремля нет четкого плана обороны Крыма: почему Путин пытается затянуть войну

Как Западу оставаться крепким ради поддержки Украины?

Статья с таким заголовком вышла в издании The Washington Post. Недавно Украина получила зеленый свет на поставку танков западного образца, чтобы бросить вызов российским силам на фронте и окончательно выбить оккупантов со своей земли.

Центральной фигурой в танковых спорах стал канцлер Германии Олаф Шольц, который, несмотря на оппозицию в собственной партии и вопреки мнению многих немцев, решил присоединиться к другим союзникам по НАТО и так называемой "танковой коалиции". Решение Шольца, которое он одобрил под очевидным давлением союзников по Альянсу, было разумным, смелым и в очередной раз подтвердило, что Запад не допустит победы России и защитит основную заповедь международного порядка: недопустимость агрессивных войн.

Задача Западного Альянса в настоящее время состоит в том, чтобы сохранить чрезвычайную солидарность в противостоянии с Москвой, несмотря на все риски эскалации войны, противоречия между правительствами Восточной и Западной Европы и внутреннюю оппозицию в некоторых странах-членах НАТО. Пока это удается делать успешно, а Россия сегодня – страна-изгой.

Обратите внимание! В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чьи 57 государств-участников делают ее самой большой структурой региональной безопасности в мире, российские представители часто используют официальные форумы, чтобы распространять прокремлевскую пропаганду. Впрочем, обычно их встречают с каменным молчанием даже представители бывших советских республик из Центральной Азии. Только российская марионетка Беларусь склонна выражать свое согласие со всеми тезисами, озвученными Кремлем.



Несмотря на препятствия со стороны России, включая блокирование утверждения годового бюджета ОБСЕ, организация нашла обходные пути для продолжения своей миссии, включая демонстрацию военных преступлений России в Украине. Западные дипломаты говорят, что Россию, скорее всего, исключили бы из ОБСЕ, если бы для этого существовал специальный механизм, но такого пока нет.

Широкая международная поддержка Украины вместе с жесткими санкциями против России существенно улучшит переговорные позиции Украины, когда война достигнет конца. Именно поэтому солидарность Запада является такой критической.

Единство вокруг поддержки Украины способно доказать Владимиру Путину, что его желание достичь своей имперской мечты обречено на провал. Впрочем, воспринимать сегодняшнее единство как должное и игнорировать, на первый взгляд, небольшие трещины в отношениях между странами-союзницами Украины было бы ошибкой.

Мощная солидарность с Украиной во многом вызвана народным возмущением, преступной войной и ужасающими зверствами оккупантов на земле.

При этом, эта зима в Европе показалась чрезвычайно теплой и мягкой, полностью отменившей все опасения, относительно истощения запасов природного газа для отопления .

. Важно также, что европейские страны в сжатые сроки избавляются от зависимости от российской нефти и газа, что также является жестким стратегическим ударом, которого Путин точно не ожидал.

Интересным фактом стало также, что пророссийские политики в Европе с треском провалились во внутренней политической борьбе. Например, та же французская кандидатка в президенты Марин Ле Пен (старая сторонница Владимира Путина) была вынуждена уничтожить более миллиона предвыборных брошюр, где была изображена вместе с кремлевским диктатором. Впрочем, ей это не помогло. Антиукраинская риторика не нашла отклика во французском обществе, а Ле Пен проиграла выборы.

Итальянский премьер Джорджия Мэлони полностью пересмотрела свое отношение к России и сейчас является одной из самых больших поклонниц поддержки Украины в Европе. В конце концов, весь популизм некоторых европейских политиков, направленный против Украины, не приобрел популярность, несмотря на определенные экономические проблемы и стремительную инфляцию в ЕС, которую там часто склонны связывать с войной.



Джорджия Мэлони и Марин Ле Пен / фото Alessandro Serrano / AGF / Sipa

В то же время, спор вокруг поставок немецких танков является предупредительным сигналом о другой напряженности, которая может поставить под сомнение единство альянса, поскольку война постепенно затягивается.

Систематические ракетные атаки России по критически важной инфраструктуре Украины увеличивают расходы Запада на поддержку украинских электросетей, систем отопления и водоснабжения .

. Украина также нуждается в большем количестве техники и боеприпасов, пока НАТО только начинает переводить свои производства на уровень военного времени. Россия поступает так же, кое-где, с большим рвением, ведь Путин считает эту войну экзистенциально важной для России и его собственного политического выживания.

НАТО удалось преодолеть то, что недавно считалось противоречивыми отношениями, но сохранение этого единства потребует искусного руководства.

Что интересно, испытания будут с обеих сторон Атлантики. Президенту США Джо Байдену придется продолжать внушительно доказывать постоянное обязательство преодолеть российскую агрессию. В Washington Post считают, что ему следует также посылать сигналы глобальному Югу, где народную мысль можно мобилизовать против конфликта, который очень похож на "имперскую войну против бывшей колонии".

В Вашингтоне, за все время войны возникали проблемы, сначала с открытым письмом ряда демократов к президенту США, где они просили подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, а впоследствии отозвали свое обращение. Действующий спикер Палаты представителей от Республиканской партии также заявлял, что Украина не получит бесконечный поток денег, однако затем изменил трактовку своего заявления, отметив подотчетность всей помощи, которую получает наше государство.

В Европе лидерам придется справиться с разногласиями во взглядах, ведь у немцев и французов более миролюбивые взгляды на события и они неоднократно отмечали на необходимости переговоров между Киевом и Москвой. Польша и страны Балтии, пострадавшие от советской оккупации, имеют более агрессивный подход и намерения именно победить Россию. Обеим лагерям следует помнить, что Украина не чужда нация. Это часть Европы, а украинцы жертвуют и гибнут, защищая Европу.

Аргументы о том, что агрессия диктатора Путина не может быть награждена никакими территориальными компромиссами, воспринимается положительно в европейском обществе. Лидеры стран Европы и правительство США должны довести эту войну до победного конца, ведь Украина стала жертвой агрессии только потому, что не хотела ничего другого, кроме как быть полностью западным государством, свободно говорить, думать, голосовать и выбирать те альянсы, которые считает нужным.

Западные союзники озабочены затягиванием войны

Ряд западных сюозников Украины обеспокоен тем, что война может затянуться, пишет издание The Wall Street Journal. За решением резко увеличить военную помощь Украине кроется беспокойство в некоторых западных столицах, что время может быть на стороне России. Это свидетельствует о том, что окно возможностей для Украины не бесконечно, а нашему государству нужно большое количество оружия и техники, чтобы вскоре усилить свои позиции на фронте и продолжить контрнаступление.

Поскольку первоначальный военный план президента Путина потерпел неудачу, западные правительства того времени надеялись, что чем дольше будут продолжаться бои, тем больше вероятность того, что Украина победит. Западные официальные лица заявили, что если Европа и Вашингтон сохранят свою смелость и объединятся после тяжелой зимы, экономические проблемы и военные неудачи России, усугубленные санкциями, могут заставить Москву искать выход из конфликта или даже прийти к миру.

Теперь же настроения на Западе частично изменились, там опасаются, что Кремль, готовый бросать людей тысячами на фронт, может переиграть Запад в любой продолжительной войне на истощение. Следовательно, лучше дать Украине более совершенное оружие, которое помогло бы изменить динамику войны и преодолеть Россию. Кремль уже понес большие потери среди своих лучших военных и техники, а также свидетельствуют, что и дальнобойные ракеты в России постепенно заканчиваются.





Уничтоженная русская артиллерия в поле Харьковской области / Евгений Малолетка / AP

Некоторые из самых жестких санкций Запада, такие как нефтяное эмбарго и ограничение цен на экспорт российской сырой нефти, тоже начинают действовать только сейчас. Прогнозируется, что в этом году российская экономика пострадает от значительного спада, а потенциал ее развития, вероятно, будет оставаться значительно меньше в последующие годы.

Впрочем, санкции никоим образом не повлияли на способность России вести боевые действия и не повлекли за собой достаточное экономическое давление на Кремль, который научился удачно подавлять силой какое-либо общественное недовольство.

Россия продолжает привлекать новых людей в свою армию с помощью мобилизации и готовит новое мощное наступление уже в ближайшие месяцы. Мобилизированные уже позволили России оказать мощное давление на украинские силы, особенно в районе Бахмута.

В последние дни изменения в мышлении Запада о необходимости ускорения поставок в Украину публично проявились в решениях США, Великобритании и Германии. Они согласились отправить в Украину основные боевые танки западной разработки. Вместе с другой бронетехникой и системами противовоздушной обороны это оружие разработано, чтобы помочь Украине не только отразить любое российское наступление, но и предоставить средства для дальнейшего контрнаступления на оккупированную Россией территорию.

Позиция британских официальных лиц была наиболее четкой. Они публично утверждали, что угроза со стороны России может возрасти со временем, а также, что существует срочная необходимость поставлять Украине оборудование, которое может помочь ВСУ продвигаться вперед.

Пока и общественная поддержка в США и Европе остается на достаточно высоком уровне, однако Путин надеется, что в случае, если война будет продолжаться годами, а во многих странах, включая США, поменяются правительства, эта тенденция также пойдет на спад.

Переворот в мыслях о необходимости ускорения поставок тяжелого вооружения и крупнокалиберного вооружения в Украину произошел довольно резким. Несколько месяцев назад, когда Украина начала успешное контрнаступление и отвоевала львиную часть своих территорий, среди западных официальных лиц была уверенность, что Украина получит все необходимое, чтобы добиться дальнейшего прогресса и отразить наступление России. Даже в то время некоторые правительства призвали западных союзников увеличить поддержку Украины, чтобы не допустить затягивания конфликта на годы.

Впрочем, некоторые западные союзники остаются осторожными по поводу ускорения западной поддержки. Даже когда канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна пришлет танки Leopard 2 в Украину, он указал на наибольшее беспокойство среди союзников Киева по поводу более передовых поставок.

Мы всегда должны очень четко дать понять, что мы сделаем все необходимое и возможное, чтобы поддержать Украину, но в то же время предотвратить эскалацию к войне между Россией и НАТО, – подчеркнул Олаф Шольц.

Существуют также определенные споры на Западе, относительно того, а способно ли вообще ускорение поставок оружия и техники, которое формулируют сторонники военной поддержки, достичь более быстрого прекращения конфликта. Несмотря на то, что украинская армия значительно превзошла ожидания относительно того, насколько быстро она сможет научиться работать и интегрировать сложное западное военное оборудование, нет уверенности, что Украина снова сможет приступить к таким успешным наступательным операциям, которых достигла минувшей осенью.

В то же время нет уверенности, что сам Владимир Путин когда-нибудь будет рассматривать перспективу прекращения войны без полного покорения Украины. Запад пока имеет только тактическое представление о завершении войны, которое базируется на достижении Украиной конкретных военных целей. Союзникам Украины не хватает общего стратегического видения, как должна закончиться война и какие поставки могут положительно повлиять на этот процесс.

Путин готовит новое наступление и ожидает продолжительной войны

Россия готовит новое мощное наступление против Украины, чтобы вернуть инициативу в боевых действиях, пишет Bloomberg. Спустя почти год, после начала вторжения, которое должно было длиться несколько недель, Путин готовит новое наступление, параллельно готовя свою страну к конфликту с США и союзниками. Путин ожидает, что война будет длиться годами.

Кремль стремится показать миру, что его силы способны возобновить инициативу на поле боя после месяцев потерь и многочисленных проигрышей. Таким образом, Россия хочет надавить на Украину и союзников, с целью склонить украинские власти к переговорам, чтобы наше государство согласилось на определенное перемирие, которое закрепило бы за Россией часть захваченных территорий.

В то же время Владимир Путин не может игнорировать слабость собственных военных сил, столкнувшихся с колоссальными потерями и вынужденных уйти со значительной части оккупированных территорий. Постоянные неудачи заставили многих чиновников в Кремле более реалистично относиться к своим ближайшим целям, признавая, что даже удержать нынешнюю линию фронта для них уже было бы реальным достижением.

Впрочем, сам Путин все еще убежден в том, что большие силы России и готовность не считаться с потерями позволят ему победить, несмотря на все неудачи. А возобновление русского наступления может начаться уже в феврале – марте.



О приближении нового российского наступления говорят и в Украине, и среди союзников, и предполагают, что оно может начаться до того, как Киев получит не так давно обещанные поставки боевых танков США и Европы.

Решительность Путина также обусловлена тем, что Украина готовит собственное контрнаступление, чтобы усилить давление на российское войско и заставить их покинуть еще большие территории. Российский диктатор уверен, что у него нет другого выхода, кроме победы в войне, а новая мобилизация начнется уже этой весной, поскольку российская экономика и общество все больше подчиняются потребностям войны.



К чему Путин готовит россиян / фото Кремля

В то же время разведки США и Европы сомневаются, есть ли у России ресурсы для нового большого наступления, даже после мобилизации 300 000 дополнительных военных прошлой осенью. Тем временем союзники Украины наращивают поставки оружия, готовятся впервые поставить бронированную технику и основные боевые танки, которые могли бы помочь украинским войскам прорвать российские линии обороны.

Впрочем, жесткие атаки России в таких городах как Бахмут, имеющий ограниченное стратегическое значение, все же истощили украинские силы, отвлекают войска и подрывают способность Украины проводить наступательные операции в других местах. Об этом говорят некоторые официальные лица в США, по данным издания. После молниеносных атак украинских сил летом и осенью, пробивших оборонительные линии России, Москва с тех пор усилила защиту, используя окопы, танковые ловушки и мины, чтобы замедлить любое потенциальное продвижение Украины.

В долгосрочной перспективе Путин одобрил планы увеличить численность вооруженных сил почти на 50% в течение следующих нескольких лет, разместив новые силы вблизи находящейся в процессе вступления в НАТО Финляндии, а также в оккупированных регионах Украины. В русских школах и университетах восстанавливаются курсы военной подготовки, которые в последний раз широко проводились в советское время, поскольку подготовка к войне пронизывает российское общество.

В то же время, некоторые элементы реализма проникли даже в жестко контролируемые российские СМИ. Катастрофические провалы вооруженных сил России все чаще обсуждаются в прайм-тайме на федеральных каналах. Там все больше говорят о необходимости умерить наступление Украины и сорвать усилия Запада по поддержке нашей страны.

Впрочем, российские войска не продемонстрировали способности победить с первых недель вторжения, а за последние шесть месяцев они захватили всего один небольшой город, при этом понеся огромные потери. Украинские войска, напротив, постоянно удивляли союзников и наблюдателей своими успехами в сопротивлении захватчикам.

Некоторые инсайдеры из России признают, что уверенность Путина в способности его военных добиться триумфа – даже ценой огромных жертв и разрушений – отражает неправильное понимание обязательств Запада остановить его агрессию. США и их союзники постоянно увеличивали поставки оружия в категории, когда-то считавшиеся запрещенными.

Однако американские и европейские военные чиновники опасаются, что конфликт вскоре может перерасти в артиллерийское сражение в стиле Первой мировой войны с преимущественно застойными линиями фронта, сценарий, который может пойти на пользу России с ее большим населением и военной промышленностью.

Россия также пыталась завоевать поклонников среди не западных стран в дипломатическом направлении, призывая третьи страны к переговорам о прекращении огня. Однако даже близкие к Кремлю люди признают, что сейчас эти усилия безнадежны, учитывая требование Украины о выходе российских войск со всех оккупированных территорий как предварительное условие для любого мирного соглашения.

Кремль всеми силами пытается зафиксировать свои территориальные "достижения" и только для этого ищет перемирие. Таким образом, Россия получит время на перевооружение и отбор военных для новой агрессии, оставляя за собой большой кусок украинских территорий. Это понимают как в Украине, так и на Западе.

Среди союзников Украины все больше растет опасение, что конфликт будет продолжаться годами, о чем говорит и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Он отмечает, что в этом году может быть очень трудно отбросить российские войска со всей территории Украины, а также что эта война, как и любая другая, завершится за столом переговоров.

В затяжной войне Кремлю может помочь вероятное поражение президента Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году в США. Байден в настоящее время фактически возглавляет коалицию по поддержке Украины, а его возможное поражение может внести большую гибкость в позицию Вашингтона по Украине.