Еще больше танков Leopard

Об инициативе сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что были проведены переговоры стран, имеющих на своем вооружении танки Leopard 2А4.

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По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины,

– написал Блащак.

При этом официальный перечень государств как потенциальных партнеров обнародован не был. Однако предположить, кто войдет в коалицию, можно за фото, которое польский министр добавил в публикацию.

Мариуш Блащак на фоне флагов стран, которые могут создать танковую коалицию / Фото твиттер министра

Всего на фото 9 флагов, один из которых невозможно идентифицировать. В список вошли: НАТО, Испания, Швеция, Норвегия, Британия, Канада, собственно Польша и, самое удивительное, Турция.

Обратите внимание! Помощь Турции в этом вопросе может быть ощутима, поскольку, как известно из открытых источников, на вооружении этой страны стоит более трехсот танков Leopard 2.

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Польша, кроме 14 танков Leopard, передаст еще 60 своих танков PT-91 Twardy. Защитники уже используют бронетехнику на поле боя.

Международные партнеры постепенно принимают решение о передаче западных танков для Украины. Известно, что Запад пообещал предоставить для ВСУ 321 тяжелый танк.

Великобритания же готовит к отправке в Украину Challenger 2. Министр обороны страны Бен Уоллес сказал, что ВСУ предоставят эскадрилью этих танков – 14 единиц.

США согласились передать Украине танки Abrams Однако через несколько месяцев.

Однако Leopard от Германии и европейских союзников предоставят в ближайшее время.

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Кто готов предоставлять танки Leopard 2 Украина / Инфографика 24 Канала