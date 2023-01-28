Еще больше танков Leopard
Об инициативе сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что были проведены переговоры стран, имеющих на своем вооружении танки Leopard 2А4.
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По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины,
– написал Блащак.
При этом официальный перечень государств как потенциальных партнеров обнародован не был. Однако предположить, кто войдет в коалицию, можно за фото, которое польский министр добавил в публикацию.
Мариуш Блащак на фоне флагов стран, которые могут создать танковую коалицию / Фото твиттер министра
Всего на фото 9 флагов, один из которых невозможно идентифицировать. В список вошли: НАТО, Испания, Швеция, Норвегия, Британия, Канада, собственно Польша и, самое удивительное, Турция.
Сколько танков получит Украина: актуально
- Польша, кроме 14 танков Leopard, передаст еще 60 своих танков PT-91 Twardy. Защитники уже используют бронетехнику на поле боя.
- Международные партнеры постепенно принимают решение о передаче западных танков для Украины. Известно, что Запад пообещал предоставить для ВСУ 321 тяжелый танк.
- Великобритания же готовит к отправке в Украину Challenger 2. Министр обороны страны Бен Уоллес сказал, что ВСУ предоставят эскадрилью этих танков – 14 единиц.
- США согласились передать Украине танки Abrams Однако через несколько месяцев.
- Однако Leopard от Германии и европейских союзников предоставят в ближайшее время.
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Кто готов предоставлять танки Leopard 2 Украина / Инфографика 24 Канала