Танки PT-91 Twardy – это модернизированный лицензионный вариант советской боевой машины Т-72М1. Что это за танки, чем лучше российских аналогов и какие у них особенности – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Польша готова передать 60 танков PT-91 и 14 Leopard.

Польское лидерство

За годы войны с Россией западный сосед Украины Польша продемонстрировала, что является последовательным союзником, который первым готов прийти на помощь. Польша показала себя настоящим лидером, ее принципиальная позиция обеспечили Украину не только надежным тылом, но и оружием, которым ковалась и куется украинская победа.

Также Польша является примером других стран и локомотивом важных процессов предоставления Украине оружия. Именно Варшава первой заявила о готовности передать Украине западные танки и спровоцировала целый флешмоб из Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2.

При этом Польша давала Украине танки еще до того, как это стало мейнстримом. С середины лета 2022 россиян в украинских полях и лесах уничтожают боевые машины советского производства, но польской модернизации.

Речь идет о PT-91 Twardy – 250 таких машин (по другим данным – 232) Польша тихо и без лишнего пафоса передала Украине в июле (а, может, и раньше). Машины появились на фронте внезапно для большинства украинцев и, главное, для оккупантов.

Обратите внимание! Важным преимуществом Twardy над западными танками в условиях войны стало то, что украинским танкистам не требовалось много времени для овладения машинами. Также не стали проблемой ремонт и обслуживание танков. На начальном этапе войны это было критично.





Танки Twardy PT-91 / фото Bumar.Gliwice.pl

27 января 2023 года польский премьер Матеуш Моравецкий объявил, что вместе с 14 легендарными Leopard 2 Украина получит от союзников еще 60 Twardy, которые станут частью большого бронированного кулака, о котором накануне говорил в обращении к нации президент Зеленский.

Андрей Ермак приветствует появление танков PT-91 Twardy в Украине в нетипичной для себя манере (без эмодзи):

PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякуємо нашим друзям. pic.twitter.com/u3LBBqQeXm — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 25, 2022

Что известно о PT-91 Twardy

PT-91 Twardy – не польская разработка, модернизация старой и, можно сказать, классической машины – советского танка Т-72.

Это не одиночный пример – таким же путем пошли россияне, которые на базе того же Т-72 сделали вполне приличное изделие – Т-90. Другое дело, что он попал в плохие руки, но сейчас ВСУ это исправляют – трофеями украинцев стали уже минимум 16 таких машин.

Что бывает, когда разрабатывать танк с нуля без необходимых ресурсов и технологий, ярко видно на примере россиян и их пресловутой "Арматы", которая имеет кучу родовых проблем и, похоже, никогда не появится на поле боя (по крайней мере, собственным ходом). Для украинцев это, кстати, хорошие новости, ведь россияне зарыли в земле миллиарды долларов, которые могли бы пустить на что-то более эффективное.

Польша разрабатывает проект PT-91 Twardy с 1995 года. Производство осуществлялось на заводах Bumar Łabędy в Гливицах, хорошо известных всем знатокам истории Второй мировой. После поражения СССР в холодной войне и развала Варшавского блока на территории Польши осталось немало советской техники – власти страны решили не резать их не металл, а вдохнуть новую жизнь. Так появился Twardy, то есть – "Твердый".

Характеристики танка PT-91 Twardy

Экипаж: три человека,

Калибр пушки: 125-миллиметровая,

Вес: 46 тонн,

Двигатель: 850 л.с.

Удельная мощность: 18,47 л.

Максимальная скорость: 60 километров в час

Смотрите видеосюжет 24 Канала об основном польском танке – PT-91 Twardy:

Чем Twardy лучше российских танков Машина получила новый двигатель S-12U от "Воля" мощностью 850 лошадиных сил, это позволяет танку взять на себя дополнительную динамическую защиту собственного производства – ERAWA, способную выдержать с 95% вероятностью удар советских ПТУРов и на 50% – современные бронебойные снаряды.



Советские танки по своему содержанию были "одноразовым" оружием прорыва, а потому конструкторы не слишком заботились о защите операторов танка (в отличие от тех же Leopard 2 или M1 Abrams), польские разработчики эту родовую травму устранили и создали полноценный современный танк, способный выполнять широкий спектр задач.

PT-91 Twardy имеет качественную систему управления огнем, которая превосходит российские образцы. . На танке стоят израильский ночной прицел наводчика, словацкий стабилизатор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель.

. На танке стоят израильский ночной прицел наводчика, словацкий стабилизатор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель. PT-91 Twardy был основным танком польских Вооруженных сил, имел 6 модификаций и со своей задачей справился, а после вступления страны в НАТО (чего и Украине желаем) передал эстафету танкам Leopard и корейской "Черной пантере".



Танк PT-91 Twardy / Фото: Mróz/Defence24.pl

Всего Польша имела до 400 таких машин и большинство из них в Украине (еще несколько десятков – в далекой Малайзии).

В скором времени новые PT-91 Twardy присоединятся к своим собратьям на фронте, а весной им компанию составят "старшие братья" с Запада.