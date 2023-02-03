Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, убеждение, что нужно непременно что-то увлечь к определенному празднику – отражение советской парадигмы в мировоззрении русских.

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Значение праздничных дат для России в контексте войны

Игорь Эйдман отметил, что сам президент России Владимир Путин не знает, какую генеральную цель имеют его действия в войне против украинского народа. Тактическая же цель вполне понятна.

По мнению политолога, все люди, родившиеся во времена СССР, прекрасно помнят то, какое значение в Советском Союзе придавалось разным памятным датам и праздникам.

Всегда было очень важно отрапортовать до даты, сдать строительный объект до даты, достичь определенных успехов к дате. До 7 октября, 1 или 9 мая нужно отчитаться,

– подчеркнул он.

По его словам, подобная советская показуха сидит и в диктаторе.

"Нужно сказать, что эта показуха негативно влияла на те дела, которые были посвящены датам", – отметил он.

Причиной этому была спешка и не очень качественный результат.

Я надеюсь, если Путин и сейчас пойдет по советской традиции и попытается на 24 февраля что-нибудь такое сделать, то это будет авантюра и ни к чему хорошему для российского войска она не приведет,

– прокомментировал Эйдман.

Однако что-то все равно стоит ожидать.

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На что решится Путин к годовщине ведения войны

Политолог рассказал, что осталось достаточно мало времени до 24 февраля. Через три недели Россия вряд ли сможет подготовить широкомасштабное вторжение. Однако это не значит, что Путин откажется от давней советской традиции.

Конечно, ему нужно будет что-то такое взять и отчитаться,

– подчеркнул он.

Может говориться об успехах на фронте на Донбассе. Эйдман отметил, что уже больше месяца идут тяжелые бои в Донецкой области за Бахмут, до этого за Соледар. Вероятно, именно это направление россияне и выберут приоритетным.

"Я думаю, что активизируется угроза, например, взять Бахмут или какие-то другие небольшие украинские города. Мне кажется, это более реально до 24 февраля, чем какое-либо широкомасштабное вторжение", – добавил он.

Политолог прокомментировал, что это не исключает вероятности, что Россия все же решится снова наступать на Украину.

Какую дату еще следует опасаться украинцам

Эйдман подчеркнул, что помимо 24 февраля, скоро будет другая еще более сакральная для русской религии победоносие – это 9 мая.

"До 9 мая им точно нужны какие-то успехи, потому что 9 мая – это такой главный религиозный праздник в России в языческой религии войны, победы, культа предков", – объяснил политолог.

По его мнению, именно по сей день Россия захочет отчитаться об успехах на фронте.

"Путин будет пытаться до 9 мая активизировать военные действия и, возможно, прибегнет к более широкому наступлению", – прокомментировал Эйдман.

Впрочем, на сколько наступление будет масштабным пока сказать сложно. Однако очередные авантюры от врага все же могут быть.

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