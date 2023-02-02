Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, то, что делают некоторые должностные лица – это уже не просто коррупция, а мародерство.

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Коррупция деморализует общество

Михаил Подоляк отметил, что, к сожалению, явление коррупции в Украине никуда не делось и превратилось в мародерство, потому что те чиновники, которые позволяют себе воровать, понимают, что в стране война, экономика сильно страдает, а некоторые люди совсем потеряли все.

Здесь есть очень "хорошие" ребята, чудесно себя чувствующие, которые могут позволить себе распоряжаться суммами в миллиард гривен, два миллиарда гривен. Это те деньги, которые мы собираем, бюджет отдает на конкретную работу под названием: "защитить право этого государства существовать",

– сказал Михаил Подоляк.

Советник Главы Офиса Президента рассказал, что позиция президента по поводу антикоррупционных действий и алгоритма очень четкая. Он рассказал, что нынешняя ситуация – это, по сути, мародерство, потому что экономика страны очень сильно страдает, а потому терпеть такого отношения во власти не намерены.

Терпение лопнуло, это во-первых. Потому что во время войны – это даже уже не коррупция, а давайте опять же юридически корректно говорить – это мародерство. То есть люди осознают, что страна страдает существенно от войны, экономика просела практически на половину, на 50%,

– заметил Подоляк.

Советник Главы Офиса Президента также высказался по поводу политической составляющей нынешних обысков и следствия. Он отметил, что будут политические отставки.

Михаил Подоляк рассказал, что 116 место Украины в индексе глобальной коррупции очень деморализует, а потому нужно "избавиться от традиционных украинских средств зарабатывания". Подразумевается близость к тому или иному министру или административному органу.

В ожидании "посадок"

"Есть политическая составляющая, о которой президент на прошлой неделе как раз заявил. То есть политические отставки. Далее следует следствие и президент подчеркивал, что это следствие очень быстрое, потому что данные есть. После этого будут уже конкретные подозрения, обыски, как это должно быть процессуально, они должны быть, а после этого будут подозрения", – сказал чиновник.

По словам Михаила Подоляка, в первую очередь, это касается Министерства обороны и государственных администраций в регионах.

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Также в Офисе Президента не обошли вниманием так называемый "большой бизнес", который там считают "коррупционной архитектурой". Подоляк отметил, что некоторые люди получают сверхприбыли из-за того, что отдают 30% этих сверхприбылей за административные решения в свою пользу, которые противоречат интересам государства.

"Будут массовые увольнения, а после массовых увольнений будут массовые расследования, а после них будут в любом случае – посадки. Поэтому нельзя, прикрываясь войной, сделать вид, что у нас все прекрасно с точки зрения внутренней координации и денежных потоков, и исполнительных решений", – подытожил Подоляк.

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