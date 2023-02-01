Алексей Данилов пояснил, что у СНБО есть санкционное досье на тех, кто прикрывает людей из санкционного списка. Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что эти обыски – только начало активных действий.
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Что сказал Данилов о "посадках"
Алексей Данилов объяснил, что доказательную базу по всем этим элементам собирали месяцами.
По его словам, сейчас начало пути очищения страны от людей, которые забыли, что такое честь и государство: "Это совершенно недопустимая вещь, когда ребята на фронте гибнут за наше государство, а здесь собирают какие-то состояния, деньги, пишут себе пожелания, где бы они должны отдыхать, это выходит за пределы понимания".
Каждый будет отвечать за те преступления, которые он совершил в отношении государства. Более того, я могу сказать, что президент с большой вероятностью будет выступать за максимальное наказание тех людей, которые во время войны занимаются такими безобразиями,
– заявил Данилов.
Секретарь СНБО также отметил, что приветствовал бы, чтобы люди получали пожизненное заключение за то, что они во время войны лезут в государственный карман.
Алексей Данилов также сказал, что мы отличаемся от России тем, что у нас есть гражданское общество.
Что известно о массовых обысках и увольнениях
- 1 февраля с обысками пришли к известному олигарху Игорю Коломойскому. Причина в том, что правоохранители разоблачили масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен на "Укрнефти" и "Укртатнефти". В частности, говорится о неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
- Кроме того, 1 февраля уволили три чиновника таможни, выполнившей план в 2022 году лишь на 60%. Причина в коррупционных схемах и нарушениях. Именно поэтому государство недополучило 227,5 миллиарда гривен.
- Также из-за растрат государственных средств о подозрении сообщили двум чиновникам из Министерства обороны и бывшему заместителю главы госпредприятия "Промоборонэкспорт".
- Кроме того, обыски были у эксминистра внутренних дел Арсена Авакова и у народного депутата запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадима Столара. О подозрении сообщили и эксминистру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику. Подробнее об обысках читайте за ссылкой.