Самое слабое звено

Председатель налогового комитета Даниил Гетманцев раскритиковал Гостаможслужбу, отметив, что орган выполнил план всего на 56,9%. То есть государство недополучило 227,5 миллиарда гривен.

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Нардеп соглашается, что на так называемый провал таможни в 2022 году повлияла трехмесячная отмена таможенных платежей. Вместе с тем, он отмечает, что с их возобновлением в июле ситуация существенно не исправилась.

Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Сказываются системные проблемы службы и неспособность руководства органа их преодолеть. Очевидно, что среди всех финансовых органов таможня является самым слабым местом. Бесспорно после БЭБ.

Ярослав Железняк тоже не остался в стороне и прокомментировал ситуацию. Нардеп отметил, что на работу органа повлияли ряд факторов, таких, как война, потеря транзита, таможенные льготы и т.д., но он не считает, что изображает 43% недополученных средств от плана.

В плане выходит 44 миллиарда в месяц, чего не выполнил орган ни разу за год, отмечает Железняк.

В пользу таможенных платежей очень сыграли девальвация и инфляция, но подчеркивает, что в результате этого не видно.

Почти все таможенные льготы были отменены в июле, что тоже, по его мнению, не отразилось на сумме поступлений в бюджет.

"Не прямо провал"

Эксперт Татьяна Острикова считает, что говорить о "прямом провале" не стоит, поскольку невыполнение плана было обусловлено не столько работой таможенных органов, как общим падением импорта, состоянием экономики, предоставленными льготами и снижением ставки НДС на топливо. Вместе с тем она соглашается, что есть "пространство для увеличения эффективности".

Острикова предлагает взглянуть на то, что было прописано в бюджете, сколько потеряла таможня поступлений из-за льгот и других факторов.

Довоенная редакция Госбюджета на 2022 год по позициям импортный НДС, импортный акциз и налоги на международную торговлю имела – 519 миллиардов гривен против 528 миллиардов гривен. Татьяна Острикова Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" То есть довоенный индикатив для таможни не только не уменьшили, его увеличили с началом полномасштабной войны. Большое влияние на снижение таможенных платежей, на мой взгляд, оказало и уменьшение ставки НДС на горючее и нефтепродукты. Эффект от уменьшения ставки НДС на горючее За 9 месяцев 2022 года они были импортированы на 6,1 миллиарда долларов. Это на 72% больше, чем за 9 месяцев 2021 года.

При ставке НДС в 20% из этой суммы поступило бы 1,2 млрд долларов налога в бюджет. А при ставке 7% – всего 427 миллионов долларов.

То есть из-за этой льготы таможенные поступления потеряли 793 миллиона долларов или 25 миллиардов гривен.

Таможенные каникулы Так называемые "таможенные каникулы", которые никто не просил, но внезапно ошарашили бизнес в течение апреля-июня 2022 года, тоже повлияли,

– считает Острикова. Из-за таможенных каникул импорт товаров за три месяца составил 11,6 миллиарда долларов. Средняя довоенная налоговая нагрузка на импорт – 0,26 доллара налогов на 1 доллар импорта.

То есть с 11,6 миллиарда долларов таможенные органы теоретически могли бы собрать 3 миллиарда долларов, или 86 миллиардов гривен. Итого эти факторы обеспечили "недобор" на 116 миллиардов гривен. Вместе с фактическими 301 миллиардом гривен это составляло 417 миллиардов гривен. А куда еще более 100 миллиардов вероятных поступлений делось? Думаю, нужно учесть всеобщее падение экономики и импорта. Цифру не даю, хочу их от государственных органов услышать. Ну и наконец – льготы на ввоз автомобилей, генераторов, аккумуляторов, трансформаторов и других "энергетических" и не очень товаров,

– резюмирует экономический эксперт.

Коррупционные схемы на таможне

Ярослав Железняк Экономист, народный депутат Верховной Рады IX созыва А главная причина такого провала таможни очень проста: там воруют. Воруют миллиарды, а руководство таможни сейчас скорее похоже на сборище воров, чем на людей, имеющих отношение к власти во время войны.

Коррупцию на таможне констатирует и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань. Она подчеркнула, что подобными преступлениями должно было заниматься Бюро экономической безопасности (БЭБ), но не демонстрирует никаких результатов.

То есть эффекта нет от таможни и от органов, которые должны заниматься выводом экономики из тени. Они не делают свою работу, а занимаются коррупцией,

– рассказывает Щербань.

Схема экспорта украинского зерна

Железняк рассказывает, что в ВСК по экономической безопасности поступило много материала по коррупции на таможне при экспорте зерна. К последней схеме, которую разоблачили СБУ вместе с Бюро экономической безопасности, были причастны более 10 высокопоставленных чиновников таможни.

Они установили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Из-за этого государство недополучило сотни миллионов гривен. Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности,

– отмечали в СБУ.

Схема экспорта зерна через мощности зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах действовала следующим образом:

Через фиктивные структуры дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.

Тогда продукцию передавали от одной "фирмы-прокладки" к другой, чтобы запутать торговые цепочки и избежать уплаты обязательных платежей.

Дальше продавали зерно экспортерам для продажи за границу.

Количество нарушений таможенных правил в 2022 году

За 2022 год показатель нарушений таможенных правил вырос на 5%, констатируют в Государственной таможенной службе. За прошедший год было выявлено 11 098 нарушений таможенных правил на сумму 2,9 миллиарда гривен. В общей сложности были изъяты предметы правонарушений на сумму более 697,5 миллиона гривен, в частности:

промышленных товаров на 457,5 миллиона гривен;

продовольственных товаров и сельхозпродукции на 49 миллионов гривен;

валюты на 147,3 миллиона гривен;

транспортных средств на 43 миллиона гривен.

Нарушение таможенных правил в 2022 году / Инфографика Государственной таможенной службы