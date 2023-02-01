Олексій Данілов пояснив, що в РНБО є санкційне досьє на тих, хто прикриває людей з санкційного списку. Також секретар Ради національної безпеки й оборони України пояснив, що ці обшуки – це тільки початок активних дій.
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Що сказав Данілов про "посадки"
Олексій Данілов пояснив, що доказову базу по всіх цих елементах збирали місяцями.
За його словами, зараз початок шляху очищення країни від людей, які забули, що таке честь та держава: "Це абсолютно неприпустима річ, коли хлопці на фронті гинуть за нашу державу, а тут збирають якісь статки, гроші, пишуть собі побажання, де б вони мали відпочивати, то це виходить за межі розуміння".
Кожен буде відповідати за ті злочини, які він скоїв щодо держави. Ба більше, я можу сказати, що президент з великою ймовірністю буде виступати за максимальне покарання тих людей, які під час війни займаються такими неподобствами,
– заявив Данілов.
Секретар РНБО також зазначив, що вітав би, щоб люди отримували довічне ув'язнення за те, що вони під час війни лізуть в державну кишеню.
Олексій Данілов також сказав, що ми відрізняємось від Росії тим, що в нас є громадянське суспільство.
Що відомо про масові обшуки та звільнення
- 1 лютого з обшуками прийшли до відомого олігарха Ігоря Коломойського. Причина в тому, що правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на "Укрнафті" та "Укртатнафті". Зокрема, мовиться про несплату податків та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
- Окрім того, 1 лютого звільнили три високопосадовці митниці, яка виконала план у 2022 році лише на 60%. Причина у корупційних схемах та порушеннях. Саме тому держава недоотримала 227,5 мільярда гривень.
- Також через розтрату державних коштів про підозру повідомили двом чиновникам з Міністерства оборони та колишньому заступнику глави держпідприємства "Промоборонекспорт".
- Окрім цього, обшуки були в ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова та в народного депутата забороненої в Україні ОПЗЖ Вадима Столара. Про підозру повідомили й ексміністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику. Детальніше про обшуки читайте за посиланням.