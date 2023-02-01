Варто зауважити, що мовиться про обшуки в Коломойського, Авакова, Столара, керівниці податкової Києва та інших.
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Що кажуть в СБУ про обшуки
Сьогодні (1 лютого – 24 Канал) Служба безпеки України разом із колегами по силовому блоку проводить низку масштабних оперативно-слідчих заходів, направлених на боротьбу із внутрішнім ворогом,
– заявили в СБУ.
Ба більше, там запевнили, що в рамках відкритих справ 1 лютого відбуваються десятки обшуків і вручають підозри фігурантам.
За даними Василя Малюка, мовиться про осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах:
- зрадників України та агентів російських спецслужб;
- представників організованої злочинності;
- посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни та стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.
Глава Служби безпеки України заявив, що це тільки перший етап комплексної та системної роботи, яку вже проводить СБУ.
"Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", – пообіцяв Василь Малюк.
Посадовець пояснив, що СБУ вже розповідає людям про наслідки обшуків та продовжуватиме інформувати протягом найближчих днів, адже обсяг матеріалів значний.
Коротко про резонансні обшуки СБУ