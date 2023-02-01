В СБУ уточнили, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
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Що розповіли в СБУ про обшуки у Коломойського
Служба безпеки України повідомила, що викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".
Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом,
– мовиться у повідомленні.
Проте там повідомили, що наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це:
- виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії,
- ухилення ними від сплати податків,
- створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній. Про статки Коломойського в СБУ не розповідали й по цій справі обшуки провели не лише у нього.
У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України,
– повідомили в СБУ.
Обшуки у Коломойського: фото СБУ
Це вже не перші обшуки в Коломойського
- На початку вересня детективи НАБУ провели обшук в Ігоря Коломойського за місцем його проживання в Буковелі у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 мільярдів гривень у цінах 2015 року.
- Варто зазначити, що Коломойський у справі "Укрнафти" наразі не обвинувачений.