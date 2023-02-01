24 Канал зібрав для вас усе, що ви повинні знати про обшуки, які відбувалися 1 лютого в Україні. Як зазначив Давид Арахамія, громадськість інформують про анонсовані весняні посадки. А почати їх без обшуків просто неможливо.

Читайте також Країна буде змінюватися: Арахамія анонсував звільнення керівного складу митниці

Ігор Коломойський і "Укрнафта"

Зранку стало відомо, що до Ігоря Коломойського навідалися співробітники СБУ та БЕБ. Обшуки проводили для того, щоб розслідувати махінації навколо "Укртатнафти", а також "Укрнафти".



До Коломойського навідалися СБУ та БЕБ / Фото з телеграм-каналів

Зауважимо, що цей обшук для Коломойського не перший, якщо говорити про зв'язок з "Укрнафтою". Нагадаємо, що минулого разу у нього вилучили ґаджети, а також документи.

До керівництва податкової Києва за мільярдні оборудки

Стало відомо, що ДБР займається розслідуванням оборудки. До неї причетна керівниця податкової Києва. Її звинувачують у багатомільйонних незаконних схемах збагачення. Зокрема відомо, що через незаконні дії:

до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень;

ще в одному з епізодів, через схеми незаконного отримання відшкодування ПДВ, до тіньового обігу потрапило ще 30 мільярдів гривень;

також відомо, що загальна сума встановлених необґрунтованих активів керівниці склала близько 1,4 мільйона доларів США.

ДБР викрило керівницю податкової Києва у незаконних оборудках: дивіться відео

Правоохоронці навідалися до Столара

За наявною інформацією, 1 лютого правоохоронці навідалися з обшуками до народного депутата забороненої в Україні ОПЗЖ Вадима Столара. За столичного бізнесмена-забудовника та народного обранця взялися через фінансування тероризму. Наразі це все, що відомо про обшуки в нього.

Арсен Аваков і падіння вертольота у Броварах

Як стверджують журналісти, Арсен Аваков сам підтвердив, що у нього проводять обшук. За словами колишнього міністра внутрішніх справ, його причиною стало падіння вертольота у Броварах. Нагадаємо, що в ньому загинуло вище керівництво МВС. Ось, а співробітників ДБР зацікавили контракти з французькою Airbus Helicopter, які уклали ще 6 років тому.

Зауважимо, що саме Airbus Helicopter поставила міністерству гелікоптери H-225. Один із них і розбився моторошного ранку 18 січня. За словами Авакова, правоохоронці цю версію відпрацювали формально. Мовляв, контракти ж затверджували уряд і парламент, а не саме відомство.

Масове звільнення керівництва митниці

А ось іще одна несподіванка цього дня. Давид Арахамія також анонсував кадрові зміни в українській митниці. Він зазначив, що весь керівний склад відомства звільнять.

Ексміністру Насалику теж повідомили про підозру

За наявною інформацією, колишньому главі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику повідомили про підозру. Це зробили у Державному бюро розслідувань.

Відомо, що його підозрюють у підписанні збиткових угод для держави. Їх укладали на користь компаній, пов'язаних з олігархом Дмитром Фірташем. А загальна сума цих угод – 1,5 мільярда доларів США.

Підозра топовим чиновникам Міноборони

Також 1 лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом чиновникам з Міністерства оборони та колишньому заступнику глави держпідприємства "Промоборонекспорт". Про це спочатку розповіли журналісти, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Потім інформацію підтвердили.

Кому повідомили про підозру:

Богдану Хмельницькому – колишньому заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони;

В'ячеславу Шаповалову – колишньому заступнику міністра оборони;

Володимирові Терещенку – колишньому заступнику державного підприємства "Промоборонекспорт".

У чому їх звинувачують?

Хмельницькому оголосили підозру через розтрату державних коштів на суму 107 796 050 гривень. Причиною стало забезпечення ЗСУ 5 700 неякісними бронежилетами.

Хмельницького звинувачують у розтраті державних коштів / Фото СБУ

Шаповалова ж підозрюють у незаконних діях. Вони стали причиною того, що ЗСУ не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на понад мільярд гривень.

Терещенко ж отримав підозру через заволодіння державними коштами у розмірі 1 340 000 доларів США. Він отримав ці кошти "шляхом заволодіння та службових підробок".