24 Канал зібрав для вас усе, що ви повинні знати про обшуки, які відбувалися 1 лютого в Україні. Як зазначив Давид Арахамія, громадськість інформують про анонсовані весняні посадки. А почати їх без обшуків просто неможливо.

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Зранку стало відомо, що до Ігоря Коломойського навідалися співробітники СБУ та БЕБ. Обшуки проводили для того, щоб розслідувати махінації навколо "Укртатнафти", а також "Укрнафти".


До Коломойського навідалися СБУ та БЕБ / Фото з телеграм-каналів

Зауважимо, що цей обшук для Коломойського не перший, якщо говорити про зв'язок з "Укрнафтою". Нагадаємо, що минулого разу у нього вилучили ґаджети, а також документи.

Стало відомо, що ДБР займається розслідуванням оборудки. До неї причетна керівниця податкової Києва. Її звинувачують у багатомільйонних незаконних схемах збагачення. Зокрема відомо, що через незаконні дії:

  • до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень;
  • ще в одному з епізодів, через схеми незаконного отримання відшкодування ПДВ, до тіньового обігу потрапило ще 30 мільярдів гривень;
  • також відомо, що загальна сума встановлених необґрунтованих активів керівниці склала близько 1,4 мільйона доларів США.

ДБР викрило керівницю податкової Києва у незаконних оборудках: дивіться відео

За наявною інформацією, 1 лютого правоохоронці навідалися з обшуками до народного депутата забороненої в Україні ОПЗЖ Вадима Столара. За столичного бізнесмена-забудовника та народного обранця взялися через фінансування тероризму. Наразі це все, що відомо про обшуки в нього.

Як стверджують журналісти, Арсен Аваков сам підтвердив, що у нього проводять обшук. За словами колишнього міністра внутрішніх справ, його причиною стало падіння вертольота у Броварах. Нагадаємо, що в ньому загинуло вище керівництво МВС. Ось, а співробітників ДБР зацікавили контракти з французькою Airbus Helicopter, які уклали ще 6 років тому.

Зауважимо, що саме Airbus Helicopter поставила міністерству гелікоптери H-225. Один із них і розбився моторошного ранку 18 січня. За словами Авакова, правоохоронці цю версію відпрацювали формально. Мовляв, контракти ж затверджували уряд і парламент, а не саме відомство.

А ось іще одна несподіванка цього дня. Давид Арахамія також анонсував кадрові зміни в українській митниці. Він зазначив, що весь керівний склад відомства звільнять.

За наявною інформацією, колишньому главі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику повідомили про підозру. Це зробили у Державному бюро розслідувань.

Відомо, що його підозрюють у підписанні збиткових угод для держави. Їх укладали на користь компаній, пов'язаних з олігархом Дмитром Фірташем. А загальна сума цих угод – 1,5 мільярда доларів США.

Також 1 лютого Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом чиновникам з Міністерства оборони та колишньому заступнику глави держпідприємства "Промоборонекспорт". Про це спочатку розповіли журналісти, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. Потім інформацію підтвердили.

Кому повідомили про підозру:

  • Богдану Хмельницькому – колишньому заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони;
  • В'ячеславу Шаповалову – колишньому заступнику міністра оборони;
  • Володимирові Терещенку – колишньому заступнику державного підприємства "Промоборонекспорт".

У чому їх звинувачують?

Хмельницькому оголосили підозру через розтрату державних коштів на суму 107 796 050 гривень. Причиною стало забезпечення ЗСУ 5 700 неякісними бронежилетами.

Хмельницького звинувачують у розтраті державних коштів / Фото СБУ

Шаповалова ж підозрюють у незаконних діях. Вони стали причиною того, що ЗСУ не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на понад мільярд гривень.

Терещенко ж отримав підозру через заволодіння державними коштами у розмірі 1 340 000 доларів США. Він отримав ці кошти "шляхом заволодіння та службових підробок".