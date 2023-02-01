Про обшук у Коломойського повідомили джерела 24 каналу у СБУ. До олігарха завітали у межах розслідування махінацій щодо "Укртатнафти" та "Укрнафти".

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Це – вже не перший обшук у Коломойського у справах "Укрнафти". Минулого разу у скандального олігарха вилучили ґаджети й документи.

Коломойський – вже не доларовий мільярдер

Коломойський – більше не доларовий мільярдер. Упродовж 2022 року він втратив більш як половину своїх статків. Тепер активи одіозного олігарха оцінюють лише у 850 мільйонів доларів.