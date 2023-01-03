Станом на січень 2023 року найбагатшою людиною України є Рінат Ахметов. Цей "почесний" титул донецький бізнесмен має упродовж уже багатьох років, хоча від 24 лютого його капітал скоротився у 3 рази. Не краща ситуація у "колег по цеху" Ахметова – себто Віктора Пінчука, Вадима Новинського, Ігоря Коломойського та Петра Порошенка.

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Олігархи втрачають вплив та гроші після початку широкомасштабного вторгнення

У 2017 році лондонський аналітичний центр Chatham House констатував, що українські "бізнесмени", становлять найбільшу небезпеку для України. Окрім того, президент Зеленський неодноразово називав їх групою людей, що вважають себе важливішими за депутатів, урядовців чи суддів. Власне, ні для кого не секрет, що українські олігархи часто купляли лояльність певних політиків чи навіть партій, лобіювали вигідні для себе рішення, що не є законним. Однак, на жаль чи на щастя, усе змінилося через війну.

Наприклад, Ренат Ахметов, який володів величезними активами у металургійній та вугільній промисловості нашої держави, втратив чимало ресурсів, бо то й же металургійний завод "Азовсталь" перетворився на руїни. Окрім того, Ахметов передав у власність держави усі свої телеканали, оскільки, очевидно, не міг їх більше утримувати.

А от Коломойський, взагалі, осінню цього року залишився без "Укрнафти". Це підприємство вирішила націоналізувати держава.

Як і багатьох звичайних цивільних осіб, з початку російського вторгнення на Сході України у 2014 році їхні підприємства були рознесені ракетами, а їхнє майно (олігархів – 24 Канал) було втрачено через російську окупацію,

– зазначили аналітики BBC.

Окрім того, вони опублікували інфографіку, на якій видно, який був капітал в українських олігархів у лютому 2022 року та через 10 місяців після початку вторгнення.



Як змінилися статки українських бізнесменів від початку вторгнення / Картинка BBC

До повномасштабної війни на порядку денному був "закон про деолігархізацію"

Слід сказати, що українські політики намагалися починати боротися з олігархами якраз перед початком широкомасштабного вторгнення. Саме наприкінці 2021 року президент підписав славнозвісний "законопроєкт про деолігархізацію", який мав би допомогти нашій державі мінімізувати вплив бізнесменів на політичні процеси.

Власне, цей документ визначав олігарха як людину, що відповідає трьом із наступних умов:

вплив на ЗМІ чи політику;

володіння монополією;

заробіток у мільйони доларів на рік.

Усіх, хто відповідав вимогам, піддали додатковим перевіркам і заборонили фінансувати політичні партії. Важливо, що Європейська комісія підтримала цю ініціативу та назвала її правильною.