Європейська комісія підтримує рішення Президента України Володимира Зеленського боротися з корисливим впливом олігархів на життя країни. Водночас орган відзначив боротьбу з корупцією.

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Що кажуть у Європейській комісії про закон щодо олігархів

В органі наголосили, що ухвалення такого закону – це крок уперед.

"Ми очікуємо, що закон виконуватимуть повністю, рішуче та юридично обґрунтованим чином", – зауважили у Єврокомісії.

Водночас європейські політики вважають, що, крім реалізації документу, потрібні додаткові кроки. Зокрема, "для закриття інституційних прогалин в Україні і для досягнення бажаного ефекту деолігархізації".

Україна доклала багато зусиль, щоб закрити простір для корупції, зокрема за допомогою очищення банківського сектора й забезпечення прозорості державних закупівель… Ми закликаємо продовжувати ці зусилля в інших секторах, уражених корупцією,

– додали в Європейській комісії.

Також тут переконані, що "в центрі боротьби за зміцнення верховенства права, зміцнення довіри до державних установ і розкриття економічного потенціалу України має стояти зміцнення запланованих і наявних інституцій". Мовиться про органи, що відповідають за верховенство права, включно із судовою системою. Також це, зокрема, Антимонопольний комітет, суспільне мовлення та незалежний регулятор преси.

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Закон про олігархів: головне

15 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Він наголосив, що в них буде два виходи – потрапити під санкції або припинити незаконну діяльність.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що олігархи мають величезний вплив на економіку, внутрішні та зовнішні політичні процеси. За його словами, таких людей в нашій країні 13.

3 червня президент вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про олігархів як невідкладний.

1 липня 2021 року народні депутати попередньо підтримали президентський законопроєкт.

Остаточно закон про олігархів підтримали 23 вересня.