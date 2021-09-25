Европейская комиссия поддерживает решение Президента Украины Владимира Зеленского бороться с корыстным влиянием олигархов на жизнь страны. В то же время орган отметил борьбу с коррупцией.

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Что говорят в Европейской комиссии о законе об олигархах

В органе отметили, что принятие такого закона – это шаг вперед.

"Мы ожидаем, что закон будут выполнять полностью, решительно и юридически обоснованным образом", – отметили в Еврокомиссии.

В то же время европейские политики считают, что, кроме реализации документа, нужны дополнительные шаги. В частности, "для закрытия институциональных пробелов в Украине и для достижения желаемого эффекта деолигархизации".

Украина приложила много усилий, чтобы закрыть пространство для коррупции, в частности посредством очистки банковского сектора и обеспечение прозрачности государственных закупок... Мы призываем продолжать эти усилия в других секторах, пораженных коррупцией,

– добавили в Европейской комиссии.

Также здесь убеждены, что "в центре борьбы за укрепление верховенства права, укрепление доверия к государственным учреждениям и раскрытие экономического потенциала Украины должно стоять укрепление запланированных и имеющихся институтов". Говорится об органах, отвечающих за верховенство права, включая судебную систему. Также это, в частности, Антимонопольный комитет, общественное вещание и независимый регулятор прессы.

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Закон об олигархах: главное

15 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Он подчеркнул, что у них будет два выхода – попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что олигархи имеют огромное влияние на экономику, внутренние и внешние политические процессы. По его словам, таких людей в нашей стране – 13.

3 июня президент внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об олигархах как неотложный.

1 июля 2021 года народные депутаты предварительно поддержали президентский законопроект.

Окончательно закон об олигархах поддержали 23 сентября.