В СНБО насчитали 13 украинских олигархов: вероятный список
Алексей Данилов заявил, что, разрабатывая закон о деолигархизации, Совет национальной безопасности и обороны определил, что к этой категории можно "уверенно отнести 13 человек".
Источник:24 канал
Об этом секретарь СНБО сообщил 11 мая, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".
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Один из больших вызовов, который сегодня существует и на крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание Аппарату СНБО, Антимонопольному комитету, Офису Президента разработать закон об олигархах, которые сегодня имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы,
– сказал он.
Алексей Данилов отметил, по критериям СНБО, которые учитывают, готовя документ, есть 13 человек, которых можно отнести к олигархической среде. По его словам, они имеют очень большое влияние внутри и снаружи Украины.
По информации журналиста Сергея Лещенко, согласно закону о деолигархизации в эту категорию попадут:
- Ринат Ахметов;
- Петр Порошенко;
- Дмитрий Фирташ;
- Игорь Коломойский;
- Виктор Пинчук;
- Сергей Левочкин;
- Виктор Медведчук;
- Вадим Новинский;
- Юрий Косюк;
- Олег Бахматюк;
- Константин Жеваго;
- Александр и Галина Гереги.
Зеленский инициировал законопроект о статусе олигарха
- Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Над ним будут работать специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета.
- Президент заявил, что на сегодня это один из приоритетов. Законопроект должен быть фундаментальным и превращать олигархов в бизнесменов.
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