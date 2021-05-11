Алексей Данилов заявил, что, разрабатывая закон о деолигархизации, Совет национальной безопасности и обороны определил, что к этой категории можно "уверенно отнести 13 человек".

Об этом секретарь СНБО сообщил 11 мая, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

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Один из больших вызовов, который сегодня существует и на крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание Аппарату СНБО, Антимонопольному комитету, Офису Президента разработать закон об олигархах, которые сегодня имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы,

– сказал он.

Алексей Данилов отметил, по критериям СНБО, которые учитывают, готовя документ, есть 13 человек, которых можно отнести к олигархической среде. По его словам, они имеют очень большое влияние внутри и снаружи Украины.

По информации журналиста Сергея Лещенко, согласно закону о деолигархизации в эту категорию попадут:

Ринат Ахметов;

Петр Порошенко;

Дмитрий Фирташ;

Игорь Коломойский;

Виктор Пинчук;

Сергей Левочкин;

Виктор Медведчук;

Вадим Новинский;

Юрий Косюк;

Олег Бахматюк;

Константин Жеваго;

Александр и Галина Гереги.

Зеленский инициировал законопроект о статусе олигарха

Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.

Над ним будут работать специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета.

Президент заявил, что на сегодня это один из приоритетов. Законопроект должен быть фундаментальным и превращать олигархов в бизнесменов.

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