Президент Владимир Зеленский считает бандитами тех людей, кто заработал свое состояние на предприятиях, которые "срейдерили" в 1990-х годах. По его словам, сегодня их считают уважаемыми бизнесменами.

Глава государства отметил, что это не только отдельные лица, но и целые группы, с которыми нужно бороться. Об этом он сообщил в интервью газете Le Figaro.

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Они просто бандиты

Владимир Зеленский пояснил, что после обретения независимости в начале 1990-х годов из-за того, что Украина "такая привлекательная и богатая, ее начали разворовывать не только извне, но и внутри". В частности много людей, которых сегодня считают важными бизнесменами.

Я считаю их просто бандитами, то есть они стали мультимиллионерами или миллиардерами на том, что осталось от советских времен, – на предприятиях. Они их не строили, а просто взяли и забрали, "срейдерили". Такие были времена. И эти люди – это финансовые группы,

– сказал президент.

Он добавил, что с ними нужно бороться и государство это делает.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает введение санкций против украинских олигархов.

Зеленский инициировал законопроект о статусе олигарха

Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.

Над ним будут работать специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета.

Президент заявил, что на сегодня это один из приоритетов. Этот законопроект должен быть фундаментальным и превращать олигархов в бизнесменов.

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