Виктор Медведчук и Игорь Коломойский полностью изменили свою повестку дня. Вместо построения планов о захвате власти теперь они думают, как спастись от санкций и сохранить хотя бы остатки политического влияния.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" озвучил бывший депутат Сергей Лещенко. По его словам, Медведчук и Коломойский – первые жертвы политики деолигархизации.

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"Последние 3 месяца клуб украинских олигархов понес потери", – заявил Лещенко.

Он сказал, что решающим ударом по Медведчуку стало решение Совета безопасности и обороны во главе с президентом Зеленским. Кума Путина лишили его главного актива – медиаоружия – трех телеканалов. Политические акции падают и у Игоря Коломойского.

И для Медведчука, и для Коломойского хороших новостей нет. Похоже, правоохранители получили полный карт-бланш разоблачить их схемы,

– отметил он.

По его словам, все это случилось во времена президента Владимира Зеленского, "над которым эти олигархи откровенно смеялись, а теперь ищут, как спастись от карающего меча правосудия".

Последние решительные действия по Медведчуку и Коломойскому

На Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, которая держит активы семьи на своей фамилии, а также на их главного компаньона Тараса Козака наложили санкции. Кроме этого, правоохранители провели масштабные обыски в офисах, на элитной даче и в охранной компании кума Путина.

В начале марта США ввели санкции против Игоря Коломойского и его семьи. Его также лишили рычагов влияния на фракцию "Слуга народа", когда оттуда выгнали Александра Дубинского. В то же время произошла зачистка и в государственной компании "Центрэнерго" от людей Коломойского, которых подозревают в краже сотен миллионов гривен.

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