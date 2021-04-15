Владимир Зеленский во время заседания СНБО 15 апреля инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине. Над ним будут работать специалисты из СНБО, Офиса президента и Антимонопольного кабинета.

Президент заявил, что на сегодня это один из приоритетов. Этот законопроект должен быть фундаментальным и превращать олигархов в бизнесменов.

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Мы поддерживаем крупный бизнес, любой бизнес в Украине. А влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на закон Украины, на Верховную Раду Украины. Этого, мне кажется, допустить нельзя. Поэтому будут разрабатывать законодательную инциативу в отношении олигархов,

– подчеркнул Зеленский.

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