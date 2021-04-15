На заседании Совета нацбезопасности и обороны 15 апреля приняли новый пакет санкций. Они касаются людей, которых связывают с контрабандой.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, СНБО решил ввести санкции против другой группы людей и компаний, причастных к контрабанде.

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Новые санкции против контрабандистов

СНБО будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применяются санкции к 12 физическим и юридическим лицам. Это – не финал,

– отметил Зеленский.

Кто именно попал в санкционный список, пока неизвестно.

Президент добавил, что некоторые фигуранты санкций против контрабандистов имеют по несколько гражданств.

"Видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств. Некоторые имеют даже 3 гражданства", – глава государства. Однако Зеленский пообещал, что с этим "разберутся".

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Предыдущий пакет санкций против контрабандистов

СНБО 2 апреля ввел персональные санкции против 10 украинских контрабандистов. 4 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО. Он отметил, что эти люди – первая десятка контрабанды, но точно не последняя, которую накажут.

Владимир Зеленский заявил, что действия этих людей привели к миллиардным убыткам. Он добавил, что государственный бюджет недополучил около 300 миллиардов из-за деятельности контрабандистов.

Кто попал в перечень "Топ-10 украинских контрабандистов"

Иван Бокало (зарегистрирован во Львове)

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)

Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области)

Александр Єримичук (Черновцы)

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)

Вадим Альперин (Одесса)

Александр Чудаков (Одесса)

Виктор Шерман (Одесса)

Александр Кравченко (Одесса)

Владимир Дидух (Львов)

Подробнее о каждом из этого списка читайте по ссылке.

Лишение гражданства

Накануне СМИ информировали, что трех мужчин, которых связывают с организацией контрабанды, Кабмин планирует лишить гражданства.

По предварительной информации речь идет о:

Вадиме Альперине (который имеет гражданство Израиля),

Араике Амирханяне (который имеет гражданство Армении),

Александре Еримичуке (который имеет гражданство Румынии).

Двое из них – Альперин и Єримичук – входят в список "топ-10 контрабандистов", на которых наложили персональные санкции.

Отмечалось, что Кабмин готовит документы для депортации из Украины этих фигурантов.