СНБО ввел новые санкции против контрабандистов
На заседании Совета нацбезопасности и обороны 15 апреля приняли новый пакет санкций. Они касаются людей, которых связывают с контрабандой.
Источник:24 канал
Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, СНБО решил ввести санкции против другой группы людей и компаний, причастных к контрабанде.
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Новые санкции против контрабандистов
СНБО будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применяются санкции к 12 физическим и юридическим лицам. Это – не финал,
– отметил Зеленский.
Кто именно попал в санкционный список, пока неизвестно.
Президент добавил, что некоторые фигуранты санкций против контрабандистов имеют по несколько гражданств.
"Видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств. Некоторые имеют даже 3 гражданства", – глава государства. Однако Зеленский пообещал, что с этим "разберутся".
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Предыдущий пакет санкций против контрабандистов
СНБО 2 апреля ввел персональные санкции против 10 украинских контрабандистов. 4 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО. Он отметил, что эти люди – первая десятка контрабанды, но точно не последняя, которую накажут.
Владимир Зеленский заявил, что действия этих людей привели к миллиардным убыткам. Он добавил, что государственный бюджет недополучил около 300 миллиардов из-за деятельности контрабандистов.
Кто попал в перечень "Топ-10 украинских контрабандистов"
- Иван Бокало (зарегистрирован во Львове)
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)
- Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области)
- Александр Єримичук (Черновцы)
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
- Вадим Альперин (Одесса)
- Александр Чудаков (Одесса)
- Виктор Шерман (Одесса)
- Александр Кравченко (Одесса)
- Владимир Дидух (Львов)
Подробнее о каждом из этого списка читайте по ссылке.
Лишение гражданства
Накануне СМИ информировали, что трех мужчин, которых связывают с организацией контрабанды, Кабмин планирует лишить гражданства.
По предварительной информации речь идет о:
- Вадиме Альперине (который имеет гражданство Израиля),
- Араике Амирханяне (который имеет гражданство Армении),
- Александре Еримичуке (который имеет гражданство Румынии).
Двое из них – Альперин и Єримичук – входят в список "топ-10 контрабандистов", на которых наложили персональные санкции.
Отмечалось, что Кабмин готовит документы для депортации из Украины этих фигурантов.
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