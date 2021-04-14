Троих фигурантов списка Рады по нацбезопасности и обороне, которых обвиняют в причастности к контрабанде, лишили украинского гражданства. Теперь Кабинет Министров готовит процедуру их депортации.

О подготовке к депортации контрабандистов издание пишет со ссылкой на собственные источники в правительстве. Читайте также Это посредники, – Нефедов о контрабандистах из санкционного списка от СНБО Кабмин готовит для контрабандистов процедуру депортации Одобренные СНБО санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства. Согласно принятому решению, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации 3 бывших граждан, ​

– рассказал источник. По информации собеседника издания, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля),

Араике Амирханяне (гражданство Армении),

Александре Еримичуке (гражданство Румынии). Издание также пишет, что 15 апреля СНБО должен провести очередное заседание с целью принятия дальнейших решений для защиты национальной безопасности Украины. Санкции против контрабандистов: что известно СНБО 2 апреля ввел персональные санкции против 10 украинских контрабандистов.

В список ограничений попали 4 одесситов, а также по 2 представителей из Львова, Закарпатья и Буковины.

Санкции наложили в отношении таких граждан: Иван Бокало (зарегистрирован во Львове), Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области), Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области), Александр Еримичук (Черновцы), Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области), Вадим Альперин (Одесса), Александр Чудаков (Одесса), Виктор Шерман (Одесса), Александр Кравченко (Одесса), Владимир Дидух (Львов).

Иван Бокало (зарегистрирован во Львове), Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области), Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области), Александр Еримичук (Черновцы), Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области), Вадим Альперин (Одесса), Александр Чудаков (Одесса), Виктор Шерман (Одесса), Александр Кравченко (Одесса), Владимир Дидух (Львов). 4 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов. По словам президента, "это первая десятка, но точно не последняя".