Трьох фігурантів списку Ради з нацбезпеки та оборони, яких звинувачують у причетності до контрабанди, позбавили українського громадянства. Тепер Кабінет Міністрів готує процедуру їхньої депортації.

Про підготовку до депортації контрабандистів видання пише з посиланням на власні джерела в уряді. Читайте також Це посередники, – Нефьодов про контрабандистів зі санкційного списку від РНБО Кабмін готує для контрабандистів процедуру депортації Схвалені РНБО санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства. Відповідно до ухваленого рішення, наразі готується передбачена законодавством процедура депортації 3 ексгромадян,

– розповіло джерело. За інформацією співрозмовника видання, мова йде про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю),

Араїка Амірханяна (громадянство Вірменії),

Олександра Єрімічука (громадянство Румунії). Видання також пише, що 15 квітня РНБО має провести чергове засідання з метою ухвалення подальших рішень для захисту національної безпеки України. Санкції проти контрабандистів: що відомо РНБО 2 квітня запровадила персональні санкції проти 10 українських контрабандистів .

. До списку обмежень потрапили 4 одеситів, а також по 2 представників зі Львова, Закарпаття та Буковини.

Санкції наклали щодо таких громадян: Іван Бокало (зареєстрований у Львові), Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області), Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області), Олександр Єрімічук (Чернівці), Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області), Вадим Альперін (Одеса), Олександр Чудаков (Одеса), Віктор Шерман (Одеса), Олександр Кравченко (Одеса), Володимир Дідух (Львів).

Іван Бокало (зареєстрований у Львові), Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області), Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області), Олександр Єрімічук (Чернівці), Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області), Вадим Альперін (Одеса), Олександр Чудаков (Одеса), Віктор Шерман (Одеса), Олександр Кравченко (Одеса), Володимир Дідух (Львів). 4 квітня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. За словами президента, " це перша десятка, але точно не остання".