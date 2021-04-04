Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо людей, яких можна назвати ТОП-10 української контрабанди. Президент наголосив, що через контрабанду Україна щороку втрачає 300 мільярдів гривень.

Спеціальні економічні та інші санкції діятимуть упродовж 3 років. Зауважте Зеленський підписав указ про Національний план вакцинації від COVID-19 Боротьба з контрабандою буде продовжена, це перша десятка, але точно не остання,

– наголосив Зеленський. Хто потрапив під санкції Іван Бокало (зареєстрований у Львові);

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області);

Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області);

Олександр Єрімічук (Чернівці);

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області);

Вадим Альперін (Одеса);

Олександр Чудаков (Одеса);

Віктор Шерман (Одеса);

Олександр Кравченко (Одеса);

Володимир Дідух (Львів). Окрім того, після засідання РНБО 2 квітня від роботи відсторонили понад 100 працівників митниці. У яких областях відсторонили митників в Одеській області – 22 людей;

у Закарпатській області – 23 людей;

у Київській області – 8 людей;

у Волинській області – 23 людей;

у Галицькій області – 46 людей;

у Буковинській області – 3 людей. Зеленський розповів про санкції проти контрабандистів: дивіться відео