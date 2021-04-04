Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении людей, которых можно назвать ТОП-10 украинской контрабанды. Президент подчеркнул, что из-за контрабанды Украина ежегодно теряет 300 миллиардов гривен.

Специальные экономические и другие санкции будут действовать в течение 3 лет.

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Борьба с контрабандой будет продолжена, это первая десятка, но точно не последняя,

– отметил Зеленский.

Кто попал под санкции

Иван Бокало (зарегистрирован во Львове);

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области);

Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области);

Александр Еримичук (Черновцы);

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области);

Вадим Альперин (Одесса);

Александр Чудаков (Одесса);

Виктор Шерман (Одесса);

Александр Кравченко (Одесса);

Владимир Дидух (Львов).

Кроме того, после заседания СНБО 2 апреля от работы отстранили более 100 работников таможни.

В каких областях отстранили таможенников

в Одесской области – 22 человек;

в Закарпатской области – 23 человек;

в Киевской области – 8 человек;

в Волынской области – 23 человек;

в Галицкой области – 46 человек;

в Буковинской области – 3 человека.

Зеленский рассказал о санкциях против контрабандистов: смотрите видео