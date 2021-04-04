Борьба продолжается, – Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против контрабандистов
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении людей, которых можно назвать ТОП-10 украинской контрабанды. Президент подчеркнул, что из-за контрабанды Украина ежегодно теряет 300 миллиардов гривен.
Источник:Офис Президента
Специальные экономические и другие санкции будут действовать в течение 3 лет.
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Борьба с контрабандой будет продолжена, это первая десятка, но точно не последняя,
– отметил Зеленский.
Кто попал под санкции
- Иван Бокало (зарегистрирован во Львове);
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области);
- Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области);
- Александр Еримичук (Черновцы);
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области);
- Вадим Альперин (Одесса);
- Александр Чудаков (Одесса);
- Виктор Шерман (Одесса);
- Александр Кравченко (Одесса);
- Владимир Дидух (Львов).
Кроме того, после заседания СНБО 2 апреля от работы отстранили более 100 работников таможни.
В каких областях отстранили таможенников
- в Одесской области – 22 человек;
- в Закарпатской области – 23 человек;
- в Киевской области – 8 человек;
- в Волынской области – 23 человек;
- в Галицкой области – 46 человек;
- в Буковинской области – 3 человека.
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