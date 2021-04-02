Более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей – в рамках борьбы с коррупцией. Это произошло после заседания СНБО, на котором, в частности, ввели персональные санкции против ряда контрабандистов.

Среди отстраненных работников – 17 руководителей таможен и таможенных постов. Основанием для такого решения стало обращение Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы.

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Соответствующие меры приняли в отношении должностных лиц, которые могут быть причастными к коррупции. Заметим, что в ведомстве назвали их беспрецедентными.

Скольких людей отстранили:

в Одесской таможне – 22;

в Закарпатской – 23;

в Киевской – 8;

в Волынской – 23;

в Галицкой – 46;

в Буковинской – 3.

Зеленский о работе таможни

Украинский президент Владимир Зеленский после заседания СНБО 2 апреля записал видеообращение к украинцам. Он, в частности, рассказал о масштабах контрабанды в Украине.

Обратите внимание! По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов гривен. Более 100 миллиардов из них – именно из-за неэффективной работы таможни.

Глава государства анонсировал законодательные изменения, следствием которых будет криминализация ложного таможенного декларирования. "Борьба с контрабандой будет продолжена", – заверил он.

СНБО ввел санкции

Своим решение Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции в отношении ряда украинских контрабандистов. Говорится, в частности, о блокировке активов.

Кто попал под новые санкции СНБО? Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Александр Еримичук, Орест Фирманюк, Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, Александр Кравченко и Владимир Дидух. Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Александр Еримичук, Орест Фирманюк, Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, Александр Кравченко и Владимир Дидух.

Ограничения ввели и против 68 предприятий, которые связывают с вышеупомянутыми людьми. Под санкциями теперь еще и 11 российских компаний, в частности – "Роспотребнадзор".