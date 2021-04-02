СБУ продолжает активную борьбу с контрабандой в Украине и собирается прекратить деятельность группировок, попавших 2 апреля под санкции СНБО. Что интересно, за прошедшие 14 месяцев правоохранители изъяли контрабанды больше, чем на полмиллиарда гривен.

Иван Баканов рассказал, что Служба безопасности уделяет контрабанде особое внимание. Между тем борьба против контрабандистов дает стране ощутимый экономический эффект.

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СБУ прекрасно понимает насколько важной для государства является борьба с контрабандой. Так, в течение 2020 и двух месяцев 2021 года по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 миллионов гривен,

– заявил Баканов.

Также по материалам СБУ наложили более 138 миллионов штрафов, а нарушителям доначислили более чем 2,7 миллиарда гривен таможенных платежей.

Успех СБУ в борьбе с контрабандой:

всего уже обезврежены 3 преступные группы, которые занимались контрабандой:

начато 87 уголовных производств;

осуждены 52 человека.

Кроме того, продолжается борьба с коррупцией на таможне. В течение 2020–2021 годов СБУ открыла 82 досудебные расследования, 109 должностным лицам сообщено о подозрении, а 20 – уже осуждены.

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СБУ пресекла деятельность преступной группы на Харьковщине. Она организовала масштабные поставки в Россию военной продукции украинских оборонных предприятий для авиатехники; Прекратила деятельность международной группы, которая специализировалась на изготовлении и контрабанде стероидов. Эту операцию СБУ провела совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранителями из Франции, Польши и Словакии. Обнаружила 7 крупных партий кокаина в порту "Южный".

Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, "бьют" не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием – это в первую очередь безопасность граждан,

– подытожил Баканов.

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