Сумма изъятого – 500 миллионов: СБУ продолжает борьбу с контрабандой в Украине
СБУ продолжает активную борьбу с контрабандой в Украине и собирается прекратить деятельность группировок, попавших 2 апреля под санкции СНБО. Что интересно, за прошедшие 14 месяцев правоохранители изъяли контрабанды больше, чем на полмиллиарда гривен.
Источник:СБУ
Иван Баканов рассказал, что Служба безопасности уделяет контрабанде особое внимание. Между тем борьба против контрабандистов дает стране ощутимый экономический эффект.
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СБУ прекрасно понимает насколько важной для государства является борьба с контрабандой. Так, в течение 2020 и двух месяцев 2021 года по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 миллионов гривен,
– заявил Баканов.
Также по материалам СБУ наложили более 138 миллионов штрафов, а нарушителям доначислили более чем 2,7 миллиарда гривен таможенных платежей.
Успех СБУ в борьбе с контрабандой:
- всего уже обезврежены 3 преступные группы, которые занимались контрабандой:
- начато 87 уголовных производств;
- осуждены 52 человека.
Кроме того, продолжается борьба с коррупцией на таможне. В течение 2020–2021 годов СБУ открыла 82 досудебные расследования, 109 должностным лицам сообщено о подозрении, а 20 – уже осуждены.
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3 самых резонансных примера разоблаченной контрабанды
- СБУ пресекла деятельность преступной группы на Харьковщине. Она организовала масштабные поставки в Россию военной продукции украинских оборонных предприятий для авиатехники;
- Прекратила деятельность международной группы, которая специализировалась на изготовлении и контрабанде стероидов. Эту операцию СБУ провела совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранителями из Франции, Польши и Словакии.
- Обнаружила 7 крупных партий кокаина в порту "Южный".
Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, "бьют" не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием – это в первую очередь безопасность граждан,
– подытожил Баканов.
Главное о санкциях СНБО против контрабандистов
- СНБО на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.
- Зеленский подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться и дальше:"это первая десятка, но она точно не станет последней".
- В подсанкционный список попали: король контрабанды на Одесской таможне Вадим Альперин, львовский криминальный авторитет Владимир Дидух, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк и другие. Полный список – читайте по ссылке.
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