"Черная пятница": Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО
Украинский президент Владимир Зеленский записал видео после заседания СНБО. Он подчеркнул, что для ряда физических и юридических лиц наступила "черная пятница".
Источник:телеграмм Владимира Зеленского
Глава государства подчеркнул, что впервые в истории Украины ввели персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.
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Зеленский отметил, что во исполнение решения СНБО от 19 февраля состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства.
Он также обратил внимание на презентацию Центра противодействия дезинформации, который уже начал свою работу. Наконец о самом важном – ситуации на Донбассе.
Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США,
– заверил президент.
И добавил, что это подтверждает, в частности, разговор с президентом США. "Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России", – подчеркнул глава государства.
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