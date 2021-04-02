Часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которую ранее решением СНБО вернули Украине, оказалась поврежденной. Президент Украины назвал это диверсией.

Говорится о стратегически важном нефтепроводе, который незаконно забрали у государства. Как известно, еще недавно он находился в собственности окружения Виктора Медведчука.

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Зеленский отметил, что в процессе передачи оказалось, что в течение 2017 – 2019 годов уничтожили почти 400 километров нефтепровода.

Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому скажу коротко: ваше дело – труба,

– заявил глава государства.

Что известно о нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление"

Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства . Но при содействии дочерней компании российского Транснефтепродукта этого не произошло.

. Но при содействии дочерней компании российского Транснефтепродукта этого не произошло. В 2017 году в результате неправомерного решения суда часть нефтепродуктопровода перешла ПрикарпатЗападТрансу. Конечным владельцем компании является Анатолий Шефер, которого связывают с Медведчуком.

19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Вместе с тем СНБО решил вернуть в государственную собственность так называемую трубу Медведчука.

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