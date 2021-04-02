Частина нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яку раніше рішенням РНБО повернули Україні, виявилася пошкодженою. Президент України назвав це диверсією.

Мовиться про стратегічно важливий нафтопровід, який незаконно забрали у держави. Як відомо, ще донедавна він перебував у власності оточення Віктора Медведчука.

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Зеленський зазначив, що у процесі передачі виявилося, що протягом 2017 – 2019 років знищили майже 14 кілометрів нафтопроводу.

Це диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи та кримінальна відповідальність. Причетним до цього скажу коротко: ваше дєло – труба,

– заявив глава держави.

Що відомо про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок"

Його збудували у часи СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави . Але за сприянням дочірньої компанії російського Транснафтопродукту цього не сталося.

. Але за сприянням дочірньої компанії російського Транснафтопродукту цього не сталося. У 2017 році внаслідок неправомірного рішення суду частина нафтопродуктопроводу перейшла Прикарпатзахідтрансу. Кінцевим власником компанії є Анатолій Шефер, якого пов'язують із Медведчуком.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Разом з тим РНБО вирішила повернути в державну власність так звану трубу Медведчука.

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