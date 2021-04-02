СНБО провел очередное заседание: что решили
Совет национальной безопасности и обороны 2 апреля провел заседание. На нем обсудили 10 вопросов. В частности, план вакцинации. Также ввели санкции в отношении контрабанды.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что после очередного заседания СНБО, для ряда физических и юридических лиц наступила "черная пятница".
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Итоги заседания
- Впервые в истории Украины ввели персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.
- Презентовали Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу.
- Состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства.
Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина имеет полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США.
Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России,
– отметил Владимир Зеленский.
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Что этому предшествовало
- Ранее СМИ сообщили, что 2 апреля состоится заседание СНБО, ведь на прошлой неделе его пришлось отменить. Кроме того, Данилов тоже замечал, что Зеленский может созвать заседание СНБО.
- Секретарь СНБО рассказывал, что планируют обсудить ситуацию с контрабандой через государственную границу.
- Также он предполагал, что отдельное заседание могут посвятить ситуации с коронавирусом и возможному общенациональному локдауну.
Что известно о прошлых заседаниях СНБО
- СНБО 2 февраля ввел ограничения против нардепа Тараса Козака, соратника Медведчука. Это заблокировало его пророссийские телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина".
- 19 февраля под санкции попал кум Путина Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и еще ряд людей и компаний.
- СНБО собирался и 19 марта. Тогда ввели санкции против ряда бывших высокопоставленных должностных лиц: Виктора Януковича, Николая Азарова, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника. Также ограничения наложили на 19 компаний. В частности, на "Геоконнект", "Глобалгеоинвест" и "Егогазальянс".
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