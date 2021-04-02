Совет национальной безопасности и обороны 2 апреля провел заседание. На нем обсудили 10 вопросов. В частности, план вакцинации. Также ввели санкции в отношении контрабанды.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что после очередного заседания СНБО, для ряда физических и юридических лиц наступила "черная пятница".

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Итоги заседания

Впервые в истории Украины ввели персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Презентовали Центр противодействия дезинформации , который уже начал свою работу.

, который уже начал свою работу. Состоялось возвращение стратегического нефтепровода, незаконно отчужденного у государства.

Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина имеет полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США.

Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России,

– отметил Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО: смотрите видео

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Что этому предшествовало

Ранее СМИ сообщили, что 2 апреля состоится заседание СНБО, ведь на прошлой неделе его пришлось отменить. Кроме того, Данилов тоже замечал, что Зеленский может созвать заседание СНБО.

Секретарь СНБО рассказывал, что планируют обсудить ситуацию с контрабандой через государственную границу.

Также он предполагал, что отдельное заседание могут посвятить ситуации с коронавирусом и возможному общенациональному локдауну.

Что известно о прошлых заседаниях СНБО