Более жесткий карантин в Киеве начнет действовать с 5 апреля. Закрываются детские сады и школы. Общественный транспорт будет работать только по спецпропускам. Далее читайте на украинском.

Країна виявилася не готовою до британського штаму коронавірусу, який на 64% смертоносніший за все, що циркулювало раніше в Європі.

До теми За все потрібно платити: якими будуть наслідки антивакцинаторства для України

Як має реагувати влада на спалах?

Якщо вимушений, але необхідний в цих умовах жорсткий локдаун у столиці України – ще досі не є сигналом для влади зібрати РНБО та почати діяти, то я навіть не знаю, що казати…

Негайного перегляду, зокрема, потребує план вакцинації населення, який складався ще з розрахунку на "звичайний" COVID-19. Британський штамп косить вже всіх без розбору і молодих, і малих… Тому, на мою думку, яка підтверджується інфекціоністами, Ольгою Голубовською – необхідно зараз терміново дати можливість вакцинувати всім, хто хоче і записався на щеплення через портал "Дія". То є найбільш мотивовані та готові до добровільної вакцинації громадяни! Так ми врятуємо багато життів людей, які можуть просто не дочекатися своєї черги. Для цього слід негайно переглянути план вакцинації та всі її етапи. Особливо, на фоні повідомлень, що вакцин стане більше. Сподіваюся, стане і до нас зайде майже 1 млн доз від Pfizer, про які сьогодні заявив головний санлікар.

Хоча й цим обіцянкам дуже важко довіряти... Бо я пам'ятаю, як на моє запитання у сесійній залі, міністр охорони здоров'я Степанов обіцяв, що держава забезпечить безкоштовний доступ до вакцин від COVID-19 для 21 мільйона українців вже до осені 2021 року. Іншими словами до 42 млн доз вакцини.

На засіданні РНБО також слід ухвалити всі необхідні рішення, аби терміново спрямувати додаткові ресурси в лікарні: на кисень, на забезпечення медиків, на те, щоб медичним працівникам, всім хто працює в допоміжних спеціальностях з ковідхворими підвищили зарплату…

До речі Вакциновані і щасливі: яким буде 2021 рік для бідних країн

Наші лікарі, наша медична система ледь витримують! Сподіваюся влада це усвідомлює?!

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