Рада національної безпеки та оборони 2 квітня провела засідання. На ньому обговорили 10 питань. Зокрема, план вакцинації. Також ввели санкції щодо контрабанди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що після чергового засідання РНБО, для низки фізичних і юридичних осіб настала "чорна п'ятниця".

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Підсумки засідання

Вперше в історії України запровадили персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

щодо осіб, яких можна назвати топ-десяткою української контрабанди. Презентували Центр протидії дезінформації , який уже розпочав свою роботу.

, який уже розпочав свою роботу. Відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави.

Володимир Зеленський окремо наголосив, що Україна має повну та незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та США.

Одним із підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Він запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії,

– наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський розповів про підсумки засідання РНБО: дивіться відео

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Що цьому передувало

Раніше ЗМІ повідомили, що 2 квітня відбудеться засідання РНБО, адже минулого тижня його довелось скасувати. Крім того, Данілов теж зауважував, що Зеленський може скликати засідання РНБО.

Секретар РНБО розповідав, що планують обговорити ситуацію з контрабандою через державний кордон.

Також він припускав, що окреме засідання можуть присвятити ситуації з коронавірусом та можливому загальнонаціональному локдауну.

Що відомо про минулі засідання РНБО