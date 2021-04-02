Джо Байден наголосив, що США не залишать Україну без підтримки. Про це він заявив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Слова американського лідера цитувала пресслужба Білого дому. Там наголосили, що очільник США підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Важливо Росія стягує війська до кордону з Україною: чи можливий наступ – все, що відомо Що сказав Байден Президент США підкреслив прихильність своєї адміністрації плану Володимира Зеленського. Він наголосив, що Штати підтримують боротьбу України з корупцією та реалізацію реформ. Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США й України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні,

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