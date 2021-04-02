Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну без підтримки
Джо Байден наголосив, що США не залишать Україну без підтримки. Про це він заявив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
Джерело:Білий дім
Слова американського лідера цитувала пресслужба Білого дому. Там наголосили, що очільник США підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.
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Що сказав Байден
Президент США підкреслив прихильність своєї адміністрації плану Володимира Зеленського. Він наголосив, що Штати підтримують боротьбу України з корупцією та реалізацію реформ.
Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Вони також обговорили важливість тісної співпраці США й України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні,
– мовиться у повідомленні.
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