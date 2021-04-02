Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з американським президентом Джо Байденом. Розмова відбулася на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Зеленський підкреслив, що він та Байден стоять пліч-о-пліч, коли мовиться про збереження демократій України та США.

Детальніше Байден провів першу телефонну розмову із Зеленським: про що говорили

"Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", – запевнив Зеленський.

Радий поговорити з @POTUS. цінує підтримку на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати , збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

Про що спілкувалися президенти

У Білому домі зауважили, що Байден запевнив Зеленського у непохитній підтримці уверенітету і територіальної цілісності України з боку США.

Президент США звернув увагу, що Білий дім підтримує план Зеленського для боротьби з корупцією та реалізацію демократичних реформ.

Крім цього, політики поспілкувалися також і про важливість тісної співпраці країн для стримування пандемії коронавірусу COVID-19.

За словами керівника ОП, Байден наголосив, що США не залишать Україну без підтримки. "Це була хороша розмова", – сказав Андрій Єрмак.

Ситуація на кордоні України