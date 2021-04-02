Президент США Джо Байден 2 квітня вперше зателефонував главі України Володимиру Зеленському. Ймовірно, говорили про Донбас та загрозу з боку Росії.

Так, президенти вже завершили розмову. Раніше ЗМІ писали, що основною темою мала бути можлива ескалація конфлікту на Донбасі. Однак офіційних підтверджень про деталі розмови наразі немає.

Важливо США підтримають Україну в разі ескалації російської агресії, – міністр Остін

Джерело американських ЗМІ зазначило, що українська сторона наполягала на розмові між Зеленським і Байденом протягом декількох тижнів, а також на розмові радника президента США з нацбезпеки Джейка Салливана та глави ОП Андрія Єрмака, яка відбулась нещодавно.

Українські політики виступали за демонстрацію підтримки з боку США, коли сталось загострення біля Шумів та загинули 4 наших захисники.

Загострення біля українсько-російського кордону: що треба знати

Українська розвідка помітила, що Росія стягує армію та озброєння до кордону.

Перед тим головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак попередив, що Росія стягує війська нібито для навчань до Воронезької, Ростовської та Брянської областей.

США привело своє військо у Європі у повну бойову готовність. Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що у разі, якщо Росія почне ескалацію на Донбасі, США підтримають Україну.

Зеленський вважав, що Росія просто "грає м'язами", намагаючись створити атмосферу небезпеки.



Розташування угрупувань Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу

Чому розмова відбулась так пізно