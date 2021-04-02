Американський президент Джо Байден може зателефонувати українському лідеру Володимиру Зеленському вже 2 квітня. Це буде перша розмова українського президента та нового очільника США.

Як пишуть американські ЗМІ, приводом для телефонної розмови стала ескалації на сході України та загрозливі дії Росії.

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За даними видання Politico, дзвінок запланований на ранок 2 квітня за американським часом (різниця між Києвом та Вашингтоном 7 годин). Джерела видання зазначають, що останні маневри та навчання російських військ біля кордонів України не на жарт стривожили адміністрацію президента США.

Раніше у посольстві США наголосили, що телефонна розмова президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов'язково відбудеться. The Washington Post писало, що адміністрація президента Байдена намагається спонукати Зеленського боротись із корупцією в Україні, тому затягує з розмовою.

Чому це важливо

Після інавгурації на посаді президента США Джозеф Байден досі не провів жодної розмови з Володимиром Зеленським, хоча й заявляв, що Україна для нього – один з пріоритетів. Водночас новий очільник Штатів вже встиг поговорити з Володимиром Путіним і деякими європейськими лідерами.

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