Байден проведе телефонну розмову із Зеленським 2 квітня, – ЗМІ
Американський президент Джо Байден може зателефонувати українському лідеру Володимиру Зеленському вже 2 квітня. Це буде перша розмова українського президента та нового очільника США.
Джерело:Politico
Як пишуть американські ЗМІ, приводом для телефонної розмови стала ескалації на сході України та загрозливі дії Росії.
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За даними видання Politico, дзвінок запланований на ранок 2 квітня за американським часом (різниця між Києвом та Вашингтоном 7 годин). Джерела видання зазначають, що останні маневри та навчання російських військ біля кордонів України не на жарт стривожили адміністрацію президента США.
Раніше у посольстві США наголосили, що телефонна розмова президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов'язково відбудеться. The Washington Post писало, що адміністрація президента Байдена намагається спонукати Зеленського боротись із корупцією в Україні, тому затягує з розмовою.
Чому це важливо
Після інавгурації на посаді президента США Джозеф Байден досі не провів жодної розмови з Володимиром Зеленським, хоча й заявляв, що Україна для нього – один з пріоритетів. Водночас новий очільник Штатів вже встиг поговорити з Володимиром Путіним і деякими європейськими лідерами.
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