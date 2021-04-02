Російські війська почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані. У Ростовській області та Краснодарському краї в небі вже помітили військові вертольоти та літаки.

Так, над Ростовським регіоном помітили одразу кілька літаків, які летіли один за одним. У Краснодарському краї 31 березня теж на відео зняли російські вертольоти над житловими будинками.

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Яку авіацію використовує Росія

Як пише Defense Express, під час навчань Росія збиралась залучити понад 150 вертольотів армійської авіації. Наприклад, на кримському полігоні Опук мали розмістити 40 військово-транспортних Мі-8АМТШ, які взаємодіятимуть з ударними Мі-28Н, Ка-52 та Мі-35.

Над Ростовской областью накануне зафиксировали полет сразу целого ряда российских военных вертолетов pic.twitter.com/wfoOJkG6xm — Диалог.UA (@Dialog_UA) April 1, 2021

Що відомо про російські військові навчання

Росія проводить "контрольну перевірку військ" Південного військового округу. Загалом буде понад 50 навчань включно із полковим рівнем. Для цього залучать інженерні підрозділи з понтонною технікою, механізованими ТММ-500, машинами розгородження ІМР-3М та шляхопрокладачі БАТ-М та авіацією.

Важливо, що навчання відбуваються в окупованому Криму та на Кубані, тобто поруч з кордоном.

У Ставропольському краї російська армія використовувала комплекси РЕБ "Борисоглебск-2" та "Житель". Також на Кубані відбулися нічні навчання для ударів оперативно-тактичними комплексами "Іскандер".

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