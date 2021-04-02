Росія біля кордону з Україною підняла в небо військову авіацію: відео
Російські війська почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані. У Ростовській області та Краснодарському краї в небі вже помітили військові вертольоти та літаки.
Джерело:24 канал
Так, над Ростовським регіоном помітили одразу кілька літаків, які летіли один за одним. У Краснодарському краї 31 березня теж на відео зняли російські вертольоти над житловими будинками.
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Яку авіацію використовує Росія
Як пише Defense Express, під час навчань Росія збиралась залучити понад 150 вертольотів армійської авіації. Наприклад, на кримському полігоні Опук мали розмістити 40 військово-транспортних Мі-8АМТШ, які взаємодіятимуть з ударними Мі-28Н, Ка-52 та Мі-35.
Що відомо про російські військові навчання
- Росія проводить "контрольну перевірку військ" Південного військового округу. Загалом буде понад 50 навчань включно із полковим рівнем. Для цього залучать інженерні підрозділи з понтонною технікою, механізованими ТММ-500, машинами розгородження ІМР-3М та шляхопрокладачі БАТ-М та авіацією.
- Важливо, що навчання відбуваються в окупованому Криму та на Кубані, тобто поруч з кордоном.
- У Ставропольському краї російська армія використовувала комплекси РЕБ "Борисоглебск-2" та "Житель". Також на Кубані відбулися нічні навчання для ударів оперативно-тактичними комплексами "Іскандер".
Чи можлива ескалація на Донбасі: що відомо
- Розвідка 1 квітня попередила, що Росія готує провокації на Донбасі, аби розширити свою військову присутність і спробувати пробратись вглиб України.
- У Криму помітили колони військової техніки, які прямують з Краснодарського краю. Натомість президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається створити атмосферу загрози.
- Перед тим головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак наголосив, що Росія під виглядом навчань стягує військову техніку у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях й у Криму.
- До речі, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Америка підтримає Україну, якщо буде ескалація російської агресії.
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