Володимир Зеленський підтвердив, що Росія нарощує присутності військ на кордоні з Україною. Країна-окупант намагається створити атмосферу загрози.

Президент зауважив, що така поведінка є традиційною для Росії. Окрім того, своїми діями держава-агресор "намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності".

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Гра м'язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії,

– наголосив Зеленський.

Водночас український лідер запевнив, що "ми завжди готові до будь-яких провокацій".

"Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість", – заявив президент.

Що ще сказав Зеленський