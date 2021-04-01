"Гра м'язами" і санкції проти Медведчука, – Зеленський пояснив, чому Росія пішла на загострення
Володимир Зеленський підтвердив, що Росія нарощує присутності військ на кордоні з Україною. Країна-окупант намагається створити атмосферу загрози.
Джерело:Телеграм Володимира Зеленського
Президент зауважив, що така поведінка є традиційною для Росії. Окрім того, своїми діями держава-агресор "намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності".
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Гра м'язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії,
– наголосив Зеленський.
Водночас український лідер запевнив, що "ми завжди готові до будь-яких провокацій".
"Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість", – заявив президент.
Що ще сказав Зеленський
- Наразі питання війни та миру в Україні варто розділити на 2 питання.
- За останній час Україна показала свою рішучість відстоювати територіальну цілісність та незалежність України. Світова спільнота підтримує українську сторону. Це, без сумніву, дратує ворога.
- Окрім того, значну роль зіграли санкції проти кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука.
- Стратегія України – це обов'язково мир і повернення наших людей і територій.
- Кожна втрата на Донбасі – біль для країни.
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