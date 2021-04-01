Владимир Зеленский подтвердил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с Украиной. Страна-оккупант пытается создать атмосферу угрозы.

Президент отметил, что такое поведение является традиционным для России. Кроме того, своими действиями государство-агрессор "пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности".

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Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы – это традиционное дело России,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский лидер заверил, что "мы всегда готовы к любым провокациям".

"Наша армия – это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность", – заявил президент.

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