"Играют мышцами" на границах, – Зеленский объяснил, почему Россия пошла на обострение
Владимир Зеленский подтвердил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с Украиной. Страна-оккупант пытается создать атмосферу угрозы.
Источник:Телеграм Владимира Зеленского
Президент отметил, что такое поведение является традиционным для России. Кроме того, своими действиями государство-агрессор "пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности".
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Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы – это традиционное дело России,
– подчеркнул Зеленский.
В то же время украинский лидер заверил, что "мы всегда готовы к любым провокациям".
"Наша армия – это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность", – заявил президент.
Что еще сказал Зеленский
- Сейчас вопрос войны и мира в Украине стоит разделить на 2 вопроса.
- За последнее время Украина показала свою решимость отстаивать территориальную целостность и независимость Украины. Мировое сообщество поддерживает украинскую сторону. Это, без сомнения, раздражает врага.
- Стратегия Украины – это обязательно мир и возвращение наших людей и территорий.
- Каждая потеря на Донбассе – боль для страны.
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