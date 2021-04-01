Пророссийские боевики на Донбассе 1 апреля продолжают вести провокационный огонь. Вследствие обстрелов под Шумами пострадал украинский военный.

Что происходит на Донбассе

С начала суток 15 марта российские наемники 6 раз нарушили договоренности. Они открывают провокационный огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.

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Где стрелял враг

Неподалеку Старогнатовки и Водяного оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

и оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Светлодарска , Луганского и Золотого-4 – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

, и – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Шумов – с автоматических гранатометов.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

Пострадал военный

Вследствие обстрелов под Шумами один украинский военный получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение.

Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Его состояние – удовлетворительное.

О фактах нарушения Украина уже сообщила специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Обратите внимание! Пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали на Донбассе почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.