Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ: ранили военного
Пророссийские боевики на Донбассе 1 апреля продолжают вести провокационный огонь. Вследствие обстрелов под Шумами пострадал украинский военный.
Источник:штаб ООС
Что происходит на Донбассе
С начала суток 15 марта российские наемники 6 раз нарушили договоренности. Они открывают провокационный огонь, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.
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Где стрелял враг
- Неподалеку Старогнатовки и Водяного оккупанты обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Возле Светлодарска, Луганского и Золотого-4 – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Шумов – с автоматических гранатометов.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
Пострадал военный
Вследствие обстрелов под Шумами один украинский военный получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение.
Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Его состояние – удовлетворительное.
О фактах нарушения Украина уже сообщила специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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