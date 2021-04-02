Российские войска начали масштабные учения в оккупированном Крыму и на Кубани. В Ростовской области и Краснодарском крае в небе уже заметили военные вертолеты и самолеты.

Так, над Ростовским регионом заметили сразу несколько самолетов, которые летели один за одним. В Краснодарском крае 31 марта тоже на видео сняли российские вертолеты над жилыми домами.

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Какую авиацию использует Россия

Как пишет Defense Express, во время учений Россия собиралась привлечь более 150 вертолетов армейской авиации. Например, на крымском полигоне Опук должны были разместить 40 военно-транспортных Ми-8АМТШ, которые будут взаимодействовать с ударными Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35.

Над Ростовской областью накануне зафиксировали полет сразу целого ряда российских военных вертолетов pic.twitter.com/wfoOJkG6xm — Диалог.UA (@Dialog_UA) April 1, 2021

Что известно о российских военных учениях

Россия проводит "контрольную проверку войск Южного военного округа. Всего будет более 50 учений включительно с полковым уровнем. Для этого привлекут инженерные подразделения с понтонной техникой, механизированными ТММ-500, машинами разграждения ИМР-3М и путепрокладчиками БАТ-М и авиацией.

Важно, что учения проходят в оккупированном Крыму и на Кубани, то есть рядом с границей.

В Ставропольском крае российская армия использовала комплексы РЭБ "Борисоглебск-2" и "Житель". Также на Кубани прошли ночные учения по нанесению ударов оперативно-тактическими комплексами "Искандер".

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