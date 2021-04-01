Министр обороны Андрей Таран 1 апреля поговорил со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Тот отметил, что в случае, если Россия начнет эскалацию на Донбассе, США не оставят Украину один на один.

Детали разговора министров

Разговор политиков состоялся в телефонном режиме. Его инициатором стал американский министр.

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Это уже второй раз за последние полтора месяца Таран и Остин обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

Таран проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе и временно оккупированном Крыму. Он уделил внимание ужасным событиям 26 марта, когда российские наемники убили 4 наших защитников возле Шумов.

Кроме того, украинский министр подчеркнул нежелание России подтвердить приверженность режиму прекращения огня.

Что заявил министр обороны США

Остин выразил обеспокоенность последними действиями России. Он заверил Тарана в готовности поддерживать Украину в условиях российской агрессии. Американский министр подчеркнул, что США не допустят реализации агрессивных планов Москвы в отношении Киева.

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Стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США не просто поддерживается, он динамично развивается. Американские партнеры выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины,

– заявил Таран.

Он добавил: "Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины".

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