Никто не говорил, что будет легко, – Зеленский продолжит переговоры с Россией вопреки эскалации
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать стремиться к прекращению огня на Донбассе. Однако, по его словам, процесс переговоров нелегкий.
Источник:Владимир Зеленский в телеграмме
Глава государства отметил, что стратегия украинской власти – обязательный мир, возвращение наших территорий и людей.
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Процесс переговоров по миру нелегкий. Но никто и не надеялся, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждое известие о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге,
– сказал президент.
Владимир Зеленский отметил, что эскалация на Донбассе заметна с начала 2021 года. Ее причиной является:
- санкции против Медведчука;
- твердая позиция относительно независимости Украины;
- поддержка со стороны западных партнеров.
По его словам, все это раздражает врага, "который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым".
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любым провокациям.
Он добавил, что "наша армия – это не только сила и мощь, а также мудрость и взвешенность. Наше государство – это единство".
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