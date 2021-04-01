Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать стремиться к прекращению огня на Донбассе. Однако, по его словам, процесс переговоров нелегкий.

Глава государства отметил, что стратегия украинской власти – обязательный мир, возвращение наших территорий и людей.

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Процесс переговоров по миру нелегкий. Но никто и не надеялся, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждое известие о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге,

– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что эскалация на Донбассе заметна с начала 2021 года. Ее причиной является:

санкции против Медведчука;

твердая позиция относительно независимости Украины;

поддержка со стороны западных партнеров.

По его словам, все это раздражает врага, "который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым".

Обратите внимание! Во время заседания ТКГ 31 марта Россия не поддержала предложение Украины о возвращении к режиму тишины на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любым провокациям.

Он добавил, что "наша армия – это не только сила и мощь, а также мудрость и взвешенность. Наше государство – это единство".