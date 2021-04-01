Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме прагнути припинення вогню на Донбасі. Однак, за його словами, процес перемовин нелегкий.

Глава держави зазначив, що стратегія української влади – обов'язковий мир, повернення наших територій і людей.

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Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок,

– сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що ескалація на Донбасі помітна з початку 2021 року. Її причиною є:

санкції проти Медведчука;

тверда позиція щодо незалежності України;

підтримка з боку західних партнерів.

За його словами, все це дратує ворога, "який вдерся на Донбас і окупував Крим".

Зверніть увагу! Під час засідання ТКГ 31 березня Росія не підтримала пропозицію України про повернення до режиму тиші на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-яких провокацій.

Він додав, що "наша армія – це не лише сила та міць, а й також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність".