Ніхто не казав, що буде легко, – Зеленський продовжуватиме переговори з Росією попри ескалацію
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме прагнути припинення вогню на Донбасі. Однак, за його словами, процес перемовин нелегкий.
Джерело:Володимир Зеленський у телеграмі
Глава держави зазначив, що стратегія української влади – обов'язковий мир, повернення наших територій і людей.
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Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок,
– сказав президент.
Володимир Зеленський зауважив, що ескалація на Донбасі помітна з початку 2021 року. Її причиною є:
- санкції проти Медведчука;
- тверда позиція щодо незалежності України;
- підтримка з боку західних партнерів.
За його словами, все це дратує ворога, "який вдерся на Донбас і окупував Крим".
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-яких провокацій.
Він додав, що "наша армія – це не лише сила та міць, а й також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність".
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