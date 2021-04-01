Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины, – разведка
Военная разведка Украины выяснила, что Россия завершает подготовку комплекса провокационных мероприятий. Их цель – побудить наше государство ответить на враждебные действия оккупантов на Донбассе.
Источник:Главное управление разведки
Что установила разведка
Для эскалации Россия хочет спровоцировать наше государство ответить на враждебные действия оккупантов на Донбассе.
Расширение присутствия Москва будет мотивировать необходимостью защиты так называемых "ДНР" и "ЛНР" "российских граждан" (на самом деле – граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта России),
– заявили в ГУР.
Кроме того, разведка не исключает попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Российские СМИ готовятся к пропаганде
Дипломатические представительства России за рубежом и СМИ получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о ситуации на Донбассе. Они будут заявлять о якобы агрессивных действиях Вооруженных сил Украины и "миротворческих" мерах России в ответ.
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