Военная разведка Украины выяснила, что Россия завершает подготовку комплекса провокационных мероприятий. Их цель – побудить наше государство ответить на враждебные действия оккупантов на Донбассе.

Что установила разведка

Для эскалации Россия хочет спровоцировать наше государство ответить на враждебные действия оккупантов на Донбассе.

Расширение присутствия Москва будет мотивировать необходимостью защиты так называемых "ДНР" и "ЛНР" "российских граждан" (на самом деле – граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта России),

– заявили в ГУР.

Кроме того, разведка не исключает попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Российские СМИ готовятся к пропаганде

Дипломатические представительства России за рубежом и СМИ получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о ситуации на Донбассе. Они будут заявлять о якобы агрессивных действиях Вооруженных сил Украины и "миротворческих" мерах России в ответ.

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