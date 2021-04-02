Американский президент Джо Байден может позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уже 2 апреля. Это будет первый разговор украинского президента и нового главы США.

Как пишут американские СМИ, поводом для телефонного разговора стала эскалация на востоке Украины и угрожающие действия России.

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По данным издания Politico, звонок запланирован на утро 2 апреля по американскому времени (разница между Киевом и Вашингтоном 7 часов). Источники издания отмечают, что последние маневры и учения российских войск возле границ Украины не на шутку встревожили администрацию президента США.

Ранее в посольстве США подчеркнули, что телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно произойдет. The Washington Post писало, что администрация президента Байдена пытается побудить Зеленского бороться с коррупцией в Украине, поэтому затягивает с разговором.

Почему это важно

После инаугурации на посту президента США Джозеф Байден до сих пор не провел ни одного разговора с Владимиром Зеленским, хотя и заявлял, что Украина для него – один из приоритетов. В то же время новый глава Штатов уже успел поговорить с Владимиром Путиным и некоторыми европейскими лидерами.

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Предполагают, что Байден решился на разговор с Зеленским из-за того, что Россия не прекращает "бряцать оружием" на границе с Украиной. Ранее министр обороны США Ллойд Остин отметил, что в случае, если Россия начнет эскалацию на Донбассе, США не оставят Украину одну.

Обострение на Донбассе

Эскалация конфликта на Донбассе началась с адского боя возле Шумов 26 марта. Тогда в результате обстрелов оккупантов погибли 4 наших военных, еще 2 – получили ранения.

Впоследствии украинская разведка зафиксировала, что Россия стягивает армию и тяжелое вооружение к границе. Вероятно, Кремль хочет продвинуться вглубь Украины.

Кроме того, государство-агрессор под видом учений уже подняло военную авиацию в регионах, что расположены рядом с нашей границей.

В ответ на агрессивные действия России США приводит свои войска в полную боевую готовность.



Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала